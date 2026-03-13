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Donald Trump ofrece su “respaldo total” a Jake Paul ante posible candidatura política

Mientras, el boxeador publicó un video junto al presidente de Estados Unidos realizando su característico baile

13 de marzo de 2026 - 1:30 PM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el boxeador Jake Paul. (Julia Demaree Nikhinson)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El presidente de Estados Unidos y líder del Partido Republicano, Donald Trump, aseguró que ofrecería su respaldo total al “youtuber” y boxeador Jake Paul en caso de que decida postularse a un cargo político.

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Las expresiones de Trump surgieron en un mitin realizado el miércoles en Hebron, Kentucky, donde el también empresario multimillonario invitó a Paul a subir al escenario para dirigirse a los asistentes.

Durante el encuentro, el mandatario señaló que el joven -quien reside en el municipio de Dorado, Puerto Rico- podría aspirar a un cargo político en un futuro cercano y, en ese contexto, le prometió su “respaldo total”.

“Él es un gran tipo. Es un tipo valiente y talentoso. También es un tremendo luchador, por cierto. Solo quiero decir que predigo —voy a hacer una predicción— que en un futuro no muy lejano estarás aspirando a un cargo político. Y tienes mi respaldo completo y total, ¿de acuerdo? Eso es lo que queremos. Es un tipo increíble”, mencionó Trump.

Después del rally, hubo otro momento que captó la atención y se viralizó rápidamente en las redes sociales, cuando Paul compartió un video en sus plataformas mostrando un encuentro con Trump.

En la grabación, ambos lucen trajes formales, frente a dos sillas y una fila de gorras MAGA, mientras realizan el característico gesto de brazos alternados del expresidente. El clip venía acompañado del mensaje: “Excelente día. Entrevista pronto con Donald Trump”.

Jake Paul, de 29 años, quien es conocido por su carrera como “youtuber”, “podcaster” y boxeador profesional, no ha hablado públicamente sobre planes de postularse a algún cargo político.

Cabe destacar que a nivel federal, solo sería elegible para un escaño en la Cámara de Representantes, donde la edad mínima es de 25 años. Para aspirar al Senado se requieren al menos 30 años, y para la presidencia, 35.

Durante el evento, Paul se dirigió al público y elogió a Trump, señalando que el presidente le ha enseñado a perseverar frente a los desafíos y a mantener la determinación incluso contra adversarios más fuertes.

Por su parte, Trump comentó que Paul le había propuesto participar como invitado en su pódcast, “BS w/ Jake Paul”, aunque dudó en aceptar por sus responsabilidades como presidente.

Esta no es la primera vez que Paul ha mostrado cercanía con Trump: asistió a la ceremonia de investidura en enero de 2025 y estuvo presente en uno de los bailes inaugurales esa misma noche.

El respaldo del expresidente llega en un año electoral crucial en Estados Unidos, cuando en noviembre se disputarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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