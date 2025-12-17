Donald Trump ordena el bloqueo de los “petroleros sancionados” que ingresan a Venezuela

Washington— El presidente Donald Trump anunció el martes que ordenará el bloqueo de todos los “petroleros sancionados” que ingresan a Venezuela, aumentando la presión sobre el líder autoritario del país, Nicolás Maduro.

Esta medida se produce después de que las fuerzas estadounidenses incautaran la semana pasada un petrolero frente a las costas venezolanas, una medida inusual que siguió a un aumento de las fuerzas militares en la región. En una publicación en redes sociales el martes por la noche, anunciando el bloqueo, Trump alegó que Venezuela estaba utilizando el petróleo para financiar el narcotráfico y otros delitos, y prometió intensificar el refuerzo militar.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”, declaró Trump en sus redes sociales. “Esta situación solo se agravará, y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”.

Mira el impactante momento de la incautación del petrolero frente a Venezuela Imágenes muestran a personas descendiendo con cuerdas desde uno de los helicópteros involucrados en la operación.

El gobierno de Trump la ha defendido como un éxito, afirmando que ha impedido que las drogas lleguen a las costas estadounidenses, y ha rechazado las preocupaciones de que esté traspasando los límites de la guerra legal.

El gobierno de Trump ha afirmado que la campaña busca detener el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero la jefa de gabinete de Trump, Susie Wiles, pareció confirmar en una entrevista con Vanity Fair publicada el martes que la campaña forma parte de un esfuerzo para derrocar a Maduro.