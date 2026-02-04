Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump planea instalar una estatua de Cristóbal Colón a las afueras de Casa Blanca

En un gesto más para alabar la figura del conquistador como bandera simbólica y cultural de Estados Unidos

4 de febrero de 2026 - 1:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La estatua de Colón se ubicará en el lado sur del complejo presidencial, junto a la calle E y al norte de la Elipse, en pleno corazón de Washington (Xavier Garcia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea instalar una estatua de Cristóbal Colón fuera de la Casa Blanca en un gesto más de su política “antiwoke” (antiprogresista) y en la que ha recurrido en más de una ocasión a alabar la figura del conquistador como bandera simbólica y cultural.

RELACIONADAS

La estatua de Colón se ubicará en el lado sur del complejo presidencial, junto a la calle E y al norte de la Elipse, en pleno corazón de Washington, según adelanta The Washington Post.

La obra es una reconstrucción de una estatua que inauguró en 1984 en Baltimore el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan y que fue derribada por unos manifestantes el 4 de julio de 2020 y arrojada al agua en el puerto de la ciudad durante unas protestas contra símbolos coloniales y racistas.

Tras el asesinato del afroamericano George Floyd por parte de policías en Minneapolis el 25 de mayo de 2020, que desató una oleada de manifestaciones antirracistas, se produjo una retirada masiva de monumentos que se consideraban símbolos de esclavitud, racismo o colonización.

Entre ellos, muchas estatuas de Colón terminaron siendo vandalizadas, derribadas o incluso retiradas de manera oficial en distintas ciudades de Estados Unidos, como Boston, Richmond, Saint Paul o Baltimore.

La figura de Colón se ha convertido en los últimos años en el epicentro de un pulso ideológico.

Ante las obras de demolición de una parte del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile por orden del presidente Donald Trump, estas son algunas imágenes sobre el histórico espacio.Esta foto proporcionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos muestra la entrada este de la Casa Blanca, Washington, en 1906. La entrada al Ala Este de la Casa Blanca está decorada para la temporada navideña, el 28 de noviembre de 2022, en Washington.
1 / 10 | Del pasado al presente: un vistazo a la evolución del ala este de la Casa Blanca. Ante las obras de demolición de una parte del Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile por orden del presidente Donald Trump, estas son algunas imágenes sobre el histórico espacio. - Jacquelyn Martin

El presidente Joe Biden reconoció el Día de los Pueblos Indígenas, el segundo lunes de octubre, en una política de reparación histórica y corrigiendo el relato más tradicional centrado solo en la llegada de Colón a América el 12 de octubre de 1492.

Trump cambió esta denominación en 2025 y declaró la jornada como Día de Colón, ordenó izar la bandera en edificios públicos y llamó a celebrar con actos y ceremonias “en honor al “héroe estadounidense original”.

Además de la cuestión ideológica, de defensa de la figura de Colón, la polémica acompaña a las decisiones de Trump de cambios en la Casa Blanca para dejar su legado, en especial la relativa a la demolición del Ala Este para construir un gran salón de baile.

La obsesión de Trump por los cambios no se queda en el perímetro de la Casa Blanca sino que se extiende a otros espacios de la ciudad de Washington e incluyen también un arco del triunfo inspirado en el de París y que se llamaría Arco de Trump.

Tags
Breaking NewsCristóbal ColónCasa BlancaDonald Trumpestatuas
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 4 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: