NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump propone usar almacenes industriales como centros de detención para 80,000 inmigrantes

Cada una de las instalaciones albergará entre 5,000 y 10,000 personas y estarán ubicadas en seis estados

24 de diciembre de 2025 - 12:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Octavio Guzmán)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, planea detener a 80,000 inmigrantes en varios almacenes industriales del país que convertirá en centros de detención, según informa este miércoles en exclusiva The Washington Post.

RELACIONADAS

De acuerdo a un borrador revisado por el rotativo, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) planea retener a inmigrantes en centros de procesamiento para luego trasladarlos a alguno de estos almacenes y finalmente deportarlos.

Estas instalaciones albergarán cada una entre 5,000 y 10,000 personas y se ubicarán en los estados de Virginia, Texas, Luisiana, Arizona, Georgia y Misuri.

La mayoría de estos almacenes se encuentran en áreas lideradas por el Partido Republicano, destaca el periódico, aunque está previsto que dos de ellos se ubiquen en Stafford (Virginia) y Kansas City (Misuri), ciudades dirigidas por demócratas.

El resto de ciudades que albergarán estos grandes centros de detención son Hutchins y Baytown (Texas); Hammond (Luisiana); Glendale (Arizona) y Social Circle (Georgia).Mientras, otras regiones serán la sede de nuevos centros de procesamiento que contarán con entre 500 y 1,500 camas, como Chester (Nueva York), Salt Lake City o Los Fresnos (Texas).

El Post anota que ICE pretende compartir este borrador con empresas privadas de detención esta misma semana.

Los nuevos centros de detención “minimizarán los costos, acortarán los tiempos de procesamiento, limitarán la duración de las estadías, acelerarán el proceso de deportación y promoverán la seguridad, la dignidad y el respeto” de los detenidos, según el borrador revisado por el medio.

Sus estructuras se modificarán para incluir unidades de alojamiento con duchas y baños, cocina, comedores, áreas recreativas e incluso una biblioteca.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicados hace dos semanas, desde el 20 de enero de 2025 Estados Unidos ha deportado a más de 605,000 migrantes, en respuesta al plan de deportaciones masivas de la Administración de Trump.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosDonald TrumpInmigrantesDeportaciones de indocumentados
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
