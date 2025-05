El presidente estadounidense Donald Trump quiere que el mundo sepa que no es un “cobarde” sólo porque ha dado marcha atrás en varias ocasiones a sus amenazas de altos aranceles .

La tendencia del presidente de imponer impuestos de importación extremadamente altos y luego retroceder ha creado lo que se conoce como el comercio “TACO”, un acrónimo acuñado por Robert Armstrong de The Financial Times que significa “Trump Always Chickens Out” (Trump Siempre Se Acobarda). Los mercados generalmente se venden cuando Trump hace sus amenazas de aranceles y luego se recuperan después de que retrocede.