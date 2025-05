Los aranceles de Trump afectan las bodas, desde vestidos hasta flores

“Ya es lo suficientemente caro casarse”, dijo. “Simplemente me puso un poco triste.”

biscochos de boda, decoración, atuendos, flores, recuerdos de la fiesta, equipo de fotografía y video, vajilla, vino y champán. No muchos productos utilizados en la industria de las bodas permanecen intactos por los aranceles que Trump ha impuesto desde que regresó a la oficina.

Sever dijo que cambiar a productos estadounidenses no siempre es rentable. Por ejemplo, las flores cultivadas en Hawái tienen una gran demanda, con precios más altos para igualar, en respuesta a las tarifas del 10% impuestas a una gran cantidad de importaciones en todo el mundo. Eso incluye flores de Ecuador, Colombia y otros países que cultivan la mayor parte de las flores que Estados Unidos importa.

“Hay tantas incógnitas, pero tenemos nuestro presupuesto y estamos tratando de trabajar dentro de nuestro presupuesto”, dijo Sever. “Si eso significa que no podemos obtener estas, ya sabes, tazas de concha específicas que quiero, entonces simplemente no las obtendremos y obtendremos algo más.”

Aranceles y la industria del bizcocho de bodas

No todos los problemas de costo de Christianson son impulsados por las tarifas. La industria del chocolate ya estaba luchando debido a la escasez de granos de cacao.

“Soy una pequeña empresa con solo yo como mi empleado. He visto un aumento mínimo del 20% solo en el chocolate que uso. Es un tipo de chocolate que he incorporado a mis recetas. Cambiar de marca no es aceptable”, dijo Christianson.