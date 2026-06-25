Donald Trump reprende a republicanos en el Senado por votación sobre la guerra con Irán

Washington— El presidente Donald Trump reprendió el miércoles, cara a cara, a los republicanos del Senado por permitir una votación para bloquear su guerra contra Irán, lo que ha agravado aún más una disputa que ha desviado los esfuerzos del Partido Republicano de centrarse en cuestiones de asequibilidad en este año electoral y ha paralizado gran parte de la actividad de la cámara.

Invitado por el senador de Florida Rick Scott para intervenir en un almuerzo del Partido Republicano en el Capitolio, Trump había anunciado con antelación que aprovecharía la reunión a puerta cerrada para presionar a los senadores para que aprobaran su proyecto de ley sobre la obligación de acreditar la ciudadanía para votar.

Sin embargo, la conversación se centró más bien en la votación del martes para aprobar la resolución sobre los poderes bélicos, una medida en gran parte simbólica que permite al Congreso reprender las acciones militares del Gobierno. La Cámara de Representantes aprobó su propia versión de la resolución a principios de este mes.

PUBLICIDAD

Trump dedicó unas palabras especiales a los cuatro senadores republicanos que votaron junto a los demócratas a favor de la medida —los republicanos Lisa Murkowski, de Alaska; Susan Collins, de Maine; Rand Paul, de Kentucky, y Bill Cassidy, de Luisiana— tras tildarlos de «perdedores» en las redes sociales.

La mayoría de los republicanos guardaron silencio. Sin embargo, Cassidy, que perdió la reelección en las primarias del mes pasado después de que Trump respaldara a uno de sus rivales, tomó la palabra y defendió su voto.

“Me levanté y dije: ‘No le has contado al pueblo estadounidense lo que está pasando’”, declaró Cassidy a los periodistas tras la reunión. “Se suponía que esto iba a durar cuatro semanas, pero ya lleva cuatro meses. No se han alcanzado nuestros objetivos iniciales”.

Los dos hombres “se enzarzaron en una discusión”, explicó Cassidy, y él “se adaptó a su tono y volumen”. Cassidy afirmó que, al final, se calmó, pero que no quería que le intimidaran.

El senador Thom Tillis, republicano por Carolina del Norte, habla con los periodistas mientras los senadores republicanos llegan a un almuerzo a puerta cerrada en el Capitolio en Washington, el martes, para prepararse para una reunión con el presidente Donald Trump el miércoles. (J. Scott Applewhite)

“Voy a votar a favor de los poderes de guerra hasta que me informen al respecto”, afirmó después.

Según una persona al tanto de la reunión privada —que no estaba autorizada a hablar del tema—, Trump le dijo repetidamente a Cassidy que se sentara. En un momento dado, el presidente llamó “lunático” al senador.

Públicamente, Trump afirmó después que habían tenido “una reunión realmente estupenda”. Sin embargo, dejó entrever que había habido desacuerdos.

“Nos caen bien todos los que están aquí”, declaró Trump a los periodistas al salir. “Hay algunas personas que no me caen bien, pero no pasa nada”.

PUBLICIDAD

El almuerzo puso fin a semanas de tensiones entre Trump y los republicanos del Senado y supuso un nuevo motivo de frustración, ya que la votación del martes fue la primera vez que el Senado aprobaba una resolución sobre los poderes de guerra en relación con la guerra de Irán.

Trump dejó claro que no estaba dispuesto a ceder incluso antes de que comenzara, cancelando una ceremonia de firma prevista para un proyecto de ley de vivienda que había sido aprobado por abrumadora mayoría en ambas cámaras esta semana y que los legisladores republicanos promocionaban como un logro en año electoral.

El presidente Donald Trump se da la vuelta para marcharse tras hablar con los periodistas, mientras el senador Rick Scott, republicano por Florida, el senador John Barrasso, republicano por Wyoming, y el líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, escuchan en el Capitolio, el miércoles. (Jacquelyn Martin)

Trump da marcha atrás en el proyecto de ley sobre vivienda

Los senadores republicanos estaban deseando celebrar una reunión conciliatoria con el presidente tras el recrudecimiento de las tensiones en las últimas semanas. Pero Trump echó por tierra sus planes al declarar en las redes sociales, justo antes de la reunión, que no firmaría la ley hasta que le enviaran la “SAVE America Act”, su proyecto de ley para exigir una prueba de ciudadanía a todos los votantes.

El senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, ha declarado que no sabe por qué Trump está utilizando el proyecto de ley de vivienda como “rehén” a cambio del proyecto de ley electoral que “nunca se aprobará en este Congreso”.

“No le veo sentido”, dijo Tillis al entrar en el almuerzo.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, republicano por Dakota del Sur, afirmó que la ley de vivienda, cuyo objetivo es reducir los costes, es «una cuestión de asequibilidad», señaló Thune, “y espero que, al final, encontremos la manera de promulgarla”.

PUBLICIDAD

No está claro si Trump podría vetar la ley. Sin embargo, al negarse a firmarla públicamente, a los republicanos les preocupa que Trump esté mostrando cierta indiferencia ante las preocupaciones de los votantes sobre la asequibilidad de los precios de cara a las elecciones de mitad de legislatura de noviembre.

Han estado en desacuerdo

La decisión de Trump sobre el proyecto de ley de vivienda es su último cambio de postura tras semanas de desacuerdos con los republicanos del Senado.

Trump ha impedido que el Senado apruebe a uno de sus propios candidatos, les ha pedido que financien parte de su proyecto del salón de baile de la Casa Blanca a pesar de la oposición y les ha obligado a defender la guerra contra Irán, incluso cuando cuestionan la estrategia y el desenlace de la misma.

1 / 13 | Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. - Julia Demaree Nikhinson 1 / 13 Desde imitar a un francotirador a hablar con niños sobre Irán: los gestos de Donald Trump en la Casa Blanca El presidente Donald Trump simula apuntar con una pistola de francotirador mientras hablaba el lunes con los periodistas en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca. Julia Demaree Nikhinson Compartir

Trump también ha contribuido a mermar su propio apoyo en el Senado tras respaldar a los rivales en las primarias de dos senadores republicanos en activo que antes eran votos fiables para su agenda: Cassidy y el senador de Texas John Cornyn. Ambos se han vuelto más críticos con Trump desde que perdieron la reelección.

“Si queremos ganar las elecciones de mitad de legislatura, tenemos que ponernos de acuerdo”, afirmó Cornyn antes de la reunión. “Ahora mismo no estamos de acuerdo, y eso me parece peligroso”.

La reunión durante el almuerzo no pareció acercar en absoluto a ambas partes. «Fue una conversación un poco unilateral», afirmó Thune después.

Trump presiona a Thune sobre la Ley SAVE America

Trump lleva meses presionando a los republicanos para que pongan fin al “filibuster” del Senado y se centren en el proyecto de ley sobre la obligación de demostrar la ciudadanía para votar, a pesar de que Thune le ha dicho en repetidas ocasiones que ninguno de los dos cuenta con los votos necesarios.

PUBLICIDAD

Aunque Thune sigue gozando de popularidad en su grupo parlamentario y mantiene una relación cordial con el presidente, últimamente ha dedicado gran parte de su tiempo a decirle a Trump lo que este no quiere oír. Thune afirmó el martes que, aunque Trump y algunos miembros de su grupo parlamentario quieren que se apruebe el proyecto de ley sobre el voto, “simplemente no es realista”.

Trump también ha exigido que se incluya en el proyecto de ley una prohibición del voto por correo, así como disposiciones ajenas al tema para impedir las cirugías de reasignación de sexo en algunos menores y evitar que las mujeres transgénero participen en deportes femeninos.

El senador Bill Cassidy, republicano por Luisiana, sale de una reunión a puerta cerrada con el presidente Donald Trump y senadores republicanos en el Capitolio en Washington D. C. (J. Scott Applewhite)

Thune dedicó varias semanas de debate en el pleno a este proyecto de ley a principios de este año y ha manifestado su apoyo al mismo. Sin embargo, ha señalado en repetidas ocasiones que no hay suficientes votos para eliminar el filibusterismo, que impone un umbral de 60 votos para aprobar la mayoría de los proyectos de ley en un Senado con una composición de 53 contra 47. Además, los demócratas se oponen de forma unánime al proyecto de ley.

“Esas son, sencillamente, realidades difíciles”, afirmó Thune. «Y creo que, en algún momento, la gente tiene que aceptarlo».

Scott no avisó a Thune antes de invitar a Trump al almuerzo del miércoles, que él mismo organiza. Scott, que se enfrentó a Thune en las elecciones a la presidencia del grupo parlamentario hace dos años, afirmó que Trump respondió de inmediato a su invitación mientras hablaban la semana pasada y dijo que acudiría.

PUBLICIDAD

Afirman que aún es posible aprobar la ley electoral

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, declaró el miércoles que había planteado un enfoque diferente durante su conversación telefónica con Trump: incluir el proyecto de ley sobre el voto en una medida de reconciliación presupuestaria que solo necesitaría una mayoría simple para ser aprobada. Ha propuesto un programa de subvenciones federales que proporcionaría financiación a los estados si estos aplican diversas disposiciones de la Ley SAVE.

Pero el proceso es largo y complicado, y los republicanos están divididos sobre cómo actuar.

El senador John Cornyn, republicano de Texas, llega al Capitolio en Washington el martes 23 de junio de 2026, mientras los republicanos se preparan para una reunión con el presidente Donald Trump. (J. Scott Applewhite)

Además, un puñado de senadores sigue impulsando el proyecto de ley. El senador republicano Mike Lee, de Utah, ha conseguido un gran número de seguidores en X con publicaciones diarias en las que aboga por acabar con el filibusterismo y aprobar el proyecto de ley, haciéndose eco de las afirmaciones de Trump de que los republicanos lo necesitan para ganar en las elecciones de mitad de legislatura de este año, incluso tras las victorias arrolladoras de 2024.

Scott afirmó que Trump expuso con detalle durante la reunión las distintas opciones que el Senado podría barajar para aprobar la Ley SAVE.