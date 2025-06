Tatum King, un funcionario de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE (HSI, por sus siglas en inglés), escribió a los líderes regionales el jueves para que detuvieran las investigaciones de la industria agrícola, incluidas las empacadoras de carne, los restaurantes y los hoteles, según reportó el diario The New York Times.

Un funcionario de Estados Unidos que no estaba autorizado a hacer comentarios públicamente y habló bajo condición de anonimato confirmó a The Associated Press el contenido de la directiva. El Departamento de Seguridad Nacional no lo negó.