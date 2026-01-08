Dos muertos en tiroteo frente a iglesia mormona en Salt Lake City

Dos personas murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del miércoles en el exterior de una iglesia en Salt Lake City, mientras dentro del templo se celebraba un funeral, informaron las autoridades.

El tiroteo ocurrió en el estacionamiento trasero de una casa de adoración de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la fe con sede en Utah conocida ampliamente como la Iglesia mormona.

Las autoridades indicaron que, hasta la noche del miércoles, no había ningún sospechoso bajo custodia.

Todas las víctimas eran adultas. Al menos tres de los heridos se encontraban en condición crítica, según la Policía.

La Policía señaló que no cree que el atacante haya actuado por animadversión hacia una fe en particular, ni que el tiroteo haya sido aleatorio.

“No creemos que se trate de un ataque dirigido contra una religión ni algo parecido”, dijo el jefe de la Policía de Salt Lake City, Brian Redd.

La iglesia, de ladrillo rojo y ubicada en un vecindario del noroeste de Salt Lake City, atiende mayormente a feligreses tonganos y celebra servicios regulares en su idioma natal, según su sitio web.

Tras escucharse los disparos, residentes de un complejo de viviendas de bajo ingreso contiguo a la iglesia salieron para ayudar a las víctimas y consolar a decenas de personas que asistían a un funeral de una persona cuya identidad no fue revelada.

Brennan McIntire relató que él y su esposa, Kenna, escucharon varios disparos fuertes desde su apartamento, ubicado junto al estacionamiento de la iglesia, mientras veían televisión. De inmediato, él se levantó del sofá y salió corriendo en sandalias para ver qué había ocurrido.

“Tan pronto llegué, vi a alguien tendido en el suelo”, dijo. “La gente estaba atendiendo a esa persona, llorando y discutiendo”.

Kenna McIntire salió poco después y quedó conmocionada al ver a los primeros respondedores subir a una mujer inconsciente a una ambulancia, mientras personas se agrupaban alrededor llorando.

La pareja indicó que en su vecindario suelen escucharse disparos casi a diario, pero nunca tan cerca de su hogar.

“Fue realmente desgarrador escuchar y ver todo eso”, expresó ella.

Cerca de 100 vehículos de las fuerzas del orden acudieron al lugar tras el tiroteo, mientras helicópteros sobrevolaban el área. Vecinos se refugiaron en mantas junto a un camión de tacos, observando el operativo policial y esperando información.

La Policía informó que revisa lectores de placas y videos de vigilancia de negocios cercanos en su búsqueda de un sospechoso.

“Esto nunca debió haber ocurrido afuera de un lugar de culto. Nunca debió haber ocurrido durante una celebración de vida”, afirmó la alcaldesa Erin Mendenhall.

La iglesia, cuya sede se encuentra en Salt Lake City, coopera con las autoridades y agradeció la rápida labor de los primeros respondedores.

“Extendemos nuestras oraciones a todos los afectados por esta tragedia y expresamos nuestra profunda preocupación de que cualquier espacio sagrado destinado al culto sea objeto de violencia de cualquier tipo”, declaró el portavoz de la iglesia, Sam Penrod.

Aproximadamente la mitad de los 3.5 millones de residentes de Utah son miembros de esta fe. Casas de adoración como la donde ocurrió el tiroteo están integradas en vecindarios de toda la ciudad y el estado.

La fe se mantiene en alerta elevada desde que cuatro personas murieron cuando un exmarine abrió fuego en una iglesia de Michigan en septiembre y luego le prendió fuego.