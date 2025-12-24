Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dos muertos tras explosión en asilo de adultos mayores en Pensilvania

Al menos cinco residentes fueron reportados como desaparecidos; se investiga una posible fuga de gas

24 de diciembre de 2025 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Investigadores trabajan entre los escombros del Centro de Salud y Rehabilitación de Bristol tras una explosión el día anterior, el miércoles 24 de diciembre de 2025, en Bristol, Pensilvania. (Mingson Lau)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bristol, Pensilvania— Equipos de construcción y drones buscaban entre los escombros de un hogar de ancianos en Pensilvania el miércoles, un día después de que una poderosa explosión mató al menos a dos personas, colapsó parte del edificio y dejó varios residentes desaparecidos.

RELACIONADAS

Los equipos de emergencia de toda la región evacuaron a los residentes y excavaron entre los escombros el martes en medio de llamas, humo, un fuerte olor a gas e incluso una segunda explosión, dijo anoche el gobernador, Josh Shapiro, en una conferencia de prensa.

La explosión en el hogar de ancianos de 174 camas en Bristol Township, a unos 20 millas al noreste de Filadelfia, ocurrió poco después de que un equipo de servicios públicos respondió a informes de un olor a gas en la instalación, dijeron las autoridades. Los investigadores están examinando si una fuga de gas causó la explosión.

El jefe de bomberos de la ciudad, Kevin Dippolito, dijo en la conferencia de prensa del martes que cinco personas seguían desaparecidas, pero advirtió que algunas podrían haber abandonado el lugar con familiares.

El primer informe de una explosión en el Bristol Health & Rehab Center llegó alrededor de las 2:15 de la tarde del martes (hora local), dijeron las autoridades. Dippolito describió un rescate caótico en el que los bomberos encontraron personas atrapadas en escaleras y huecos de ascensores y sacaron a los residentes por ventanas y puertas. Dos personas fueron rescatadas de una sección colapsada del edificio.

Los bomberos entregaron a los pacientes a los oficiales de policía que esperaban afuera, incluido un oficial “que literalmente cargó a dos personas sobre sus hombros”, dijo Dippolito. Los rescatistas utilizaron perros de búsqueda, equipo pesado y sonar para localizar posibles víctimas.

Una poderosa explosión mató al menos dos personas, dejó varios desaparecidos y colapsó parte del edificio de un asilo de adultos mayores en Pensilvania. Los equipos de emergencia de toda la región evacuaron a los residentes y excavaron en medio de llamas, humo, un fuerte olor a gas e incluso una segunda explosión.La empresa local de servicios de gas, PECO, dijo que sus equipos estaban respondiendo a informes de un olor a gas cuando ocurrió la explosión.
1 / 11 | Tragedia en Pensilvania: muertes y heridos tras explosión en un asilo de adultos mayores. Una poderosa explosión mató al menos dos personas, dejó varios desaparecidos y colapsó parte del edificio de un asilo de adultos mayores en Pensilvania. - Tassanee Vejpongsa

Willie Tye, quien vive a una cuadra de distancia, dijo que estaba viendo un partido de baloncesto cuando escuchó un fuerte estruendo.

“Pensé que un avión o algo había caído sobre mi casa”, dijo. Cuando salió, vio “fuego por todas partes” y gente huyendo del edificio.

La empresa local de servicios de gas, PECO, dijo que sus equipos estaban respondiendo a informes de un olor a gas cuando ocurrió la explosión. La compañía dijo que cortó el suministro de gas natural y electricidad a la instalación para proteger a los socorristas y a los residentes cercanos.

“No se sabe en este momento si el equipo de PECO, o el gas natural, estuvo involucrado en este incidente”, dijo la empresa en un comunicado.

Investigadores de la Comisión de Servicios Públicos de Pensilvania acudieron al lugar. Un portavoz de la agencia dijo que no podían confirmar si una fuga de gas causó la explosión hasta que los investigadores examinen el sitio.

Musuline Watson, quien dijo ser asistente de enfermería certificada en la instalación, dijo a WPVI-TV que el personal olió gas durante el fin de semana, pero inicialmente no sospecharon un problema grave porque no había calefacción en esa habitación.

El asilo se afilió recientemente al Saber Healthcare Group y anteriormente se conocía como Silver Lake Healthcare Center.

Saber calificó la explosión como “devastadora” en un comunicado y dijo que el personal de la instalación informó rápidamente del olor a gas a PECO antes de la explosión. La compañía indicó que estaba cooperando con las autoridades para garantizar la seguridad de los residentes, el personal y la comunidad circundante.

Los registros estatales muestran que la instalación fue citada por múltiples violaciones durante su inspección más reciente en octubre por el Departamento de Salud de Pensilvania, incluyendo no proporcionar planos de planta precisos, no mantener adecuadamente las escaleras y los extintores de incendios en un nivel. Los inspectores también citaron a la instalación por carecer de las barreras requeridas diseñadas para contener el humo a través de los pisos.

Según Medicare.gov, la instalación se sometió a una inspección estándar de seguridad contra incendios en septiembre de 2024 y no recibió citaciones. La calificación general de Medicare para la instalación se enumera como “muy por debajo del promedio”, con calificaciones particularmente bajas para las inspecciones de salud.

Breaking News Pensilvania Muertes Adultos mayores Explosión
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
