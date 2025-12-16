Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Sobre una docena de heridos tras explosión de casa en Carolina del Norte

El siniestro que resultó en el estallido causó heridas a 11 bomberos y a otras dos personas

16 de diciembre de 2025 - 1:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los bomberos miran por encima de la escena de una explosión de incendio de una casa a finales del lunes, 15 de diciembre 2025 en Salisbury, Carolina del Norte.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Salisbury- Once bomberos y otras dos personas resultaron heridas en la explosión de un incendio en una casa en la región de Piedmont, en Carolina del Norte, informaron las autoridades.

RELACIONADAS

El Jefe de Bomberos de Salisbury, Bob Parnell, dijo que los bomberos no tenían lesiones que amenazaran sus vidas, pero que estaban siendo tratados por contusiones, conmociones cerebrales e inhalación de humo tras el incendio del lunes por la noche. Otras dos personas fueron trasladadas al hospital, pero Parnell dijo que desconocía su estado y no podía confirmar si se encontraban en la casa en el momento del incendio.

Los bomberos de Salisbury acudieron a la vivienda unifamiliar a eso de las 5:00 p.m., hora local, y la encontraron envuelta en llamas.

Once de los 22 bomberos que se encontraban en el lugar de los hechos entraron en la casa para buscar ocupantes y “echar agua a ese fuego”, que precedió a la explosión, dijo Panell en rueda de prensa.

“La fuerza fue suficiente para que volaran las paredes exteriores, el techo se levantara y volviera a caer”, dijo Parnell.

Unas 700 personas fueron evacuadas a refugios temporales luego de que se desatara un incendio en un complejo de viviendas en el distrito de Tai Po.Trece personas fallecieron en el siniestro.Tres hombres, los directores y un consultor de ingeniería de una empresa de construcción, fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario.
1 / 18 | Tragedia en Hong Kong: voraz incendio consume complejo de viviendas. Unas 700 personas fueron evacuadas a refugios temporales luego de que se desatara un incendio en un complejo de viviendas en el distrito de Tai Po. - Chan Long Hei
Tags
Breaking NewsExplosiónFuegoIncendiosCarolina del Norte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: