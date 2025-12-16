Sobre una docena de heridos tras explosión de casa en Carolina del Norte

Salisbury- Once bomberos y otras dos personas resultaron heridas en la explosión de un incendio en una casa en la región de Piedmont, en Carolina del Norte, informaron las autoridades.

El Jefe de Bomberos de Salisbury, Bob Parnell, dijo que los bomberos no tenían lesiones que amenazaran sus vidas, pero que estaban siendo tratados por contusiones, conmociones cerebrales e inhalación de humo tras el incendio del lunes por la noche. Otras dos personas fueron trasladadas al hospital, pero Parnell dijo que desconocía su estado y no podía confirmar si se encontraban en la casa en el momento del incendio.

Los bomberos de Salisbury acudieron a la vivienda unifamiliar a eso de las 5:00 p.m., hora local, y la encontraron envuelta en llamas.

Once de los 22 bomberos que se encontraban en el lugar de los hechos entraron en la casa para buscar ocupantes y “echar agua a ese fuego”, que precedió a la explosión, dijo Panell en rueda de prensa.

“La fuerza fue suficiente para que volaran las paredes exteriores, el techo se levantara y volviera a caer”, dijo Parnell.