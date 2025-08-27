Bombero muere tras emergencia cardíaca mientras combatía incendio forestal en Montana

Un bombero contratado de 60 años de Oregon murió después de sufrir una emergencia cardíaca mientras combatía un incendio forestal en el suroeste de Montana.

Ruben Gonzales Romero colapsó mientras realizaba trabajos de extinción en el terreno y recibió atención médica en tres minutos, dijo Kira Powell, portavoz del incendio de Bivens Creek que arde en las montañas Tobacco Root. Sin embargo, los intentos de reanimación fracasaron y el hombre de Keizer, Oregon, murió el domingo por la tarde.

Gonzales Romero tenía más de 20 años de experiencia como bombero, principalmente realizando trabajos con motosierras, según su empresa TJ Forestry Contracting LLC.

El gobernador Greg Gianforte se refirió a él como un “héroe caído” en un comunicado en el que ofrecía sus condolencias.

Gonzales Romero se encontraba entre los más de 700 bomberos que trabajaban en el incendio provocado por un rayo en las montañas Tobacco Root, a unos 24 kilómetros al norte de Virginia City, Montana.

