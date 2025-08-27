Opinión
27 de agosto de 2025
Bombero muere tras emergencia cardíaca mientras combatía incendio forestal en Montana

Ruben Gonzales Romero, de 60 años, colapsó mientras realizaba trabajos de extinción en el incendio de Bivens Creek

27 de agosto de 2025 - 11:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incendio de Bivens Creek ha quemado alrededor de 9 kilómetros cuadrados desde el 13 de agosto en una zona remota con madera densa y numerosos árboles muertos.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un bombero contratado de 60 años de Oregon murió después de sufrir una emergencia cardíaca mientras combatía un incendio forestal en el suroeste de Montana.

Ruben Gonzales Romero colapsó mientras realizaba trabajos de extinción en el terreno y recibió atención médica en tres minutos, dijo Kira Powell, portavoz del incendio de Bivens Creek que arde en las montañas Tobacco Root. Sin embargo, los intentos de reanimación fracasaron y el hombre de Keizer, Oregon, murió el domingo por la tarde.

Gonzales Romero tenía más de 20 años de experiencia como bombero, principalmente realizando trabajos con motosierras, según su empresa TJ Forestry Contracting LLC.

El gobernador Greg Gianforte se refirió a él como un “héroe caído” en un comunicado en el que ofrecía sus condolencias.

Gonzales Romero se encontraba entre los más de 700 bomberos que trabajaban en el incendio provocado por un rayo en las montañas Tobacco Root, a unos 24 kilómetros al norte de Virginia City, Montana.

El incendio de Bivens Creek ha quemado alrededor de 9 kilómetros cuadrados desde el 13 de agosto en una zona remota con madera densa y numerosos árboles muertos.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
