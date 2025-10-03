Opinión
3 de octubre de 2025
84°ligeramente nublado
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fuerte incendio en refinería de Chevron cerca de Los Ángeles

Las autoridades instaron a los residentes de El Segundo, California, a permanecer en sus casas mientras los bomberos contenían el fuego

3 de octubre de 2025 - 7:32 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Incendio en refinería Chevron en California. (Ethan Swope)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El Segundo — Un incendio estalló el jueves por la noche en una refinería de petróleo de Chevron en las afueras de Los Ángeles, enviando llamas imponentes al aire que eran visibles a kilómetros de distancia.

RELACIONADAS

Funcionarios de El Segundo, California, instaron a la gente a permanecer en el interior de sus casas. A primera hora del viernes, el incendio estaba contenido y no había ninguna amenaza para la seguridad pública, según un comunicado de la ciudad. No se había ordenado ninguna evacuación.

“Todavía hay un incendio activo y los cierres de carreteras siguen vigentes”, decía.

Los residentes cerca de la refinería Chevron El Segundo describieron que sintieron un estruendo, y luego vieron las llamas.

“Prácticamente todo el cielo era naranja”, dijo Sam Daugherty, quien le dijo a KABC-TV que vive a 10 cuadras de distancia y comenzó a empacar una bolsa en pánico.

No hubo heridos en la refinería y todo el personal fue contabilizado, dijo la compañía en un comunicado el jueves por la noche, agregando que un sistema de monitoreo indicó que el fuego no se movió más allá de la línea de la cerca de la instalación. La declaración no dijo qué causó el fuego.

Los departamentos de policía y bomberos de El Segundo no hicieron comentarios de inmediato sobre el incendio, que parecía haber estallado repentinamente.

La supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, le dijo a KCAL-TV que los equipos de bomberos habían contenido el incendio en una sección de la refinería.

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que estaba monitoreando la situación y coordinando con las autoridades estatales y locales para proteger a la comunidad circundante.

El Segundo es una ciudad costera ubicada a aproximadamente 1.6 kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, escribió en una publicación en X que no se conocían impactos en el aeropuerto.

“LAFD está listo para ayudar con cualquier solicitud de ayuda mutua”, dijo.

Una orden de refugio en el lugar para la cercana Manhattan Beach, al sur de El Segundo, fue levantada el viernes.

No se detectaron problemas inmediatos de contaminación del aire. Un mapa del índice de calidad del aire del viernes mostró buenos niveles para el área de Los Ángeles, según el Distrito de Administración de la Calidad del Aire de la Costa Sur.

La refinería cubre aproximadamente 3.9 kilómetros cuadrados y tiene más de 1,770 kilómetros de tuberías, según el sitio web de la compañía. La refinería, que ha estado en operación desde 1911, puede refinar hasta 290,000 barriles de petróleo crudo por día, incluyendo gasolina, combustible para aviones y diésel, según el sitio web de la compañía.

Breaking NewsLos ÁngelesCalifornia
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
