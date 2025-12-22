Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El actor James Ransone, conocido por su papel en “The Wire”, muere a los 46 años

Sus créditos cinematográficos también incluyen “It: Chapter Two”, “The Black Phone” y “Black Phone 2”

22 de diciembre de 2025 - 9:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor James Ransone, miembro del elenco de "The Son of No One", posa el día de su estreno en el Festival de Cine de Sundance, el viernes 28 de enero de 2011, en Park City, Utah. (Danny Moloshok)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

James Ransone, el actor que interpretó a Ziggy Sobotka en la serie de HBO “The Wire” y apareció en muchos otros programas de televisión y películas, ha fallecido. Tenía 46 años.

RELACIONADAS

La oficina del médico forense del condado Los Ángeles indicó en registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.

Sus créditos cinematográficos incluyen “It: Chapter Two”, “The Black Phone” y “Black Phone 2”, y apareció en los programas televisivos “Bosch” —un drama policial— y “Poker Face”.

Se les dejaron mensajes el domingo a los representantes de Ransone, así como a un portavoz de la oficina del médico forense, para solicitarles sus comentarios.

Tags
Breaking NewsHBOActores
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 21 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: