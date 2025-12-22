El actor James Ransone, conocido por su papel en “The Wire”, muere a los 46 años

James Ransone, el actor que interpretó a Ziggy Sobotka en la serie de HBO “The Wire” y apareció en muchos otros programas de televisión y películas, ha fallecido. Tenía 46 años.

La oficina del médico forense del condado Los Ángeles indicó en registros en línea que Ransone murió por suicidio el viernes.

Sus créditos cinematográficos incluyen “It: Chapter Two”, “The Black Phone” y “Black Phone 2”, y apareció en los programas televisivos “Bosch” —un drama policial— y “Poker Face”.