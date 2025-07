¿El dinero o la política causaron la cancelación de Stephen Colbert?

Washington — CBS dice que su decisión de terminar el programa de comedia nocturno de Stephen Colbert es financiera, no política. Sin embargo, incluso con el amplio escepticismo sobre esa explicación, no se puede negar que la economía no estaba funcionando a favor de Colbert.

El anuncio bomba de la cadena el jueves por la noche de que el ‘Late Show’ terminará el próximo mes de mayo elimina al crítico televisivo más destacado del presidente Donald Trump y al programa de entretenimiento más popular de su género.

La decadente salud económica de la industria de la televisión significa que ya se están tomando decisiones difíciles similares con personalidades y programación, y otras se enfrentarán en el futuro. Para el género nocturno, hay factores únicos a considerar.

Tan recientemente como en 2018, las cadenas de transmisión obtuvieron un estimado de $439 millones en ingresos publicitarios para sus programas nocturnos, según la firma de publicidad Guidelines. El año pasado, ese número se redujo a $220 millones.

Una vez un atractivo para los hombres jóvenes, ahora se han alejado. La televisión nocturna fue un atractivo particular para los hombres jóvenes, considerados el grupo demográfico más difícil de conseguir y más valioso para los anunciantes. Cada vez más, estos espectadores están recurriendo a los servicios de transmisión, ya sea para ver algo completamente diferente o para ver los momentos destacados de los programas nocturnos, que son más difíciles de monetizar para las cadenas.

En términos más generales, la muy predicha adquisición de espectadores por parte de los servicios de transmisión se está cumpliendo. La compañía Nielsen informó que durante los últimos dos meses, por primera vez, más personas consumieron programación en servicios como YouTube y Netflix que en ABC, CBS y NBC o cualquier cadena de cable.

Las cadenas y los servicios de transmisión gastaron aproximadamente $70,000 millones en programas de entretenimiento y $30,000 millones en derechos deportivos el año pasado, dijo Brian Wieser, CEO de Madison & Wall, una consultora de publicidad y firma de servicios de datos. Los deportes en vivo son el imán más confiable para los espectadores y se espera que los costos de sus derechos aumenten un 8% al año durante la próxima década. Con la disminución general de la audiencia televisiva, está claro de dónde tendrán que provenir los ahorros.

Wieser dijo que no sabe si el programa de Colbert es rentable o no para CBS y la empresa matriz Paramount Global, pero conoce la dirección en la que se dirige. ‘La economía de la televisión es débil’, dijo.

En un comunicado anunciando la cancelación, George Cheeks, presidente y director ejecutivo de Paramount Global, dijo que ‘Esta es puramente una decisión financiera en un contexto desafiante en la noche. No está relacionado de ninguna manera con el rendimiento, el contenido u otros asuntos del programa que estén ocurriendo en Paramount’.

El problema de Cheeks es que no todo el mundo le cree.

Colbert es un crítico implacable de Donald Trump, y a principios de esta semana criticó puntualmente la decisión de Paramount de resolver la demanda de Donald Trump contra CBS por una entrevista de ’60 Minutes’ con Kamala Harris. Llamó al pago de $16 millones de Paramount a Donald Trump un ‘gran soborno’, ya que la compañía está buscando la aprobación de la administración de su fusión con Skydance Media.

El viernes, el Writers Guild of America pidió una investigación por parte del fiscal general de Nueva York sobre si la cancelación de Colbert es en sí misma un soborno, ‘sacrificando la libertad de expresión para congraciarse con la administración de Donald Trump mientras la compañía busca la aprobación de la fusión’.

La decisión de CBS hizo de esta una semana crucial para el futuro de la programación de televisión y radio. El Congreso despojó la financiación federal para PBS y NPR, amenazando el futuro de los programas en esos medios.

Journey Gunderson, directora ejecutiva del National Comedy Center, calificó la decisión de terminar el programa de Colbert como el fin de una era.

‘La televisión nocturna ha sido históricamente una de las plataformas de comedia más accesibles para el público, un lugar donde el comentario se encuentra con la comunidad, noche tras noche’, dijo Gunderson. ‘Este no es solo el final de un programa. Es la eliminación silenciosa de una de las pocas plataformas restantes para el comentario cómico diario’.

Donald Trump celebra la desaparición de Colbert. Donald Trump, quien ha pedido en el pasado a CBS que rescinda el contrato de Colbert, celebró la próxima desaparición del programa. ‘Me encanta que Colbert haya sido despedido’, escribió el presidente en Truth Social. ‘Su talento era incluso menor que sus calificaciones’.

Algunos expertos cuestionaron si CBS podría haber explorado otras formas de ahorrar dinero en Colbert. NBC, por ejemplo, ha recortado costos eliminando la banda en el programa nocturno de Seth Meyers y reduciendo el programa ‘Tonight’ de Jimmy Fallon a cuatro noches a la semana.

¿Podría CBS haber ahorrado más dinero cancelando el programa de inmediato, en lugar de dejarlo funcionar hasta el próximo mes de mayo, lo que establece un incómodo período de ‘pato cojo’? Por otra parte, Colbert seguirá trabajando hasta que expire su contrato; CBS habría tenido que seguir pagándole de todos modos.

CBS canceló recientemente el programa ‘After Midnight’ que se transmitía después de Colbert. Pero la cadena había señalado a principios de este año que estaba preparada para continuar ese programa hasta que la presentadora Taylor Tomlinson decidiera que quería irse, señaló Bill Carter, autor de ‘The Late Shift’.

‘Es un día muy triste para CBS que se estén retirando de la carrera nocturna’, dijo Andy Cohen, presentador de ‘Watch What Happens Live’ de Bravo, a The Associated Press. ‘Quiero decir, están apagando las luces después de las noticias’.

Colbert, si quisiera continuar después del próximo mes de mayo, probablemente podría encontrar un servicio de transmisión dispuesto a pagarle, dijo Wieser. Pero el futuro de la comedia nocturna en las cadenas de entretenimiento está genuinamente en riesgo. Donald Trump, de hecho, puede sobrevivir a sus críticos cómicos más feroces. Jon Stewart, una vez un elemento fijo de las noches de semana, trabaja una noche a la semana en ‘The Daily Show’ para Comedy Central de Paramount, una cadena que rara vez produce mucha programación original.

Jimmy Kimmel de ABC, quien fue reprendido en las redes sociales por Donald Trump el viernes (‘Escuché que Jimmy Kimmel es el siguiente’), tiene un contrato que también expira el próximo año. Kimmel, de 57 años, se preguntó abiertamente en una entrevista con Variety antes de firmar su última extensión de contrato de tres años cuánto tiempo quería hacerlo. Ha presentado su programa desde 2003.

‘Tengo momentos en los que digo, ya no puedo hacer esto’, dijo Kimmel a Variety en 2022. ‘Y tengo momentos en los que digo, ¿qué voy a hacer con mi vida si ya no hago esto?’ Es algo muy complicado... No voy a hacer esto para siempre’.