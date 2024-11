El primer ministro de Canadá indicó que su conversación con Donald Trump en Florida fue “excelente” tras amenaza de aranceles

Sin embargo, no estaba claro si la conversación había aliviado las preocupaciones de Trump en momentos en los que Trudeau regresaba a Canadá.

Una persona familiarizada con los detalles de la reunión apresuradamente organizada el viernes por la noche dijo que fue una “cena positiva y amplia que duró tres horas”. El funcionario, que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, dijo que los temas incluyeron comercio, seguridad fronteriza, fentanilo, defensa, Ucrania, OTAN, China, Oriente Medio y oleoductos, así como la reunión del G7 en Canadá el próximo año.