El zar fronterizo de Trump sugiere una posible retirada de tropas en Minnesota pero solo tras “cooperación

El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, dice que la aplicación de la ley de inmigración reducirá el número de oficiales en Minnesota, pero sugirió durante una conferencia de prensa el jueves que solo sucedería después de la “cooperación” de los funcionarios estatales.

Homan hablaba por primera vez desde que el presidente lo envió a Minneapolis después de que un agente federal de inmigración disparara mortalmente a un manifestante el sábado.

Homan insistió en la necesidad de que las cárceles locales alerten al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre las personas bajo su custodia a las que el ICE puede expulsar del país. Homan dijo que eso significaría que menos agentes tendrían que salir a las calles en busca de inmigrantes en el país ilegalmente, y que transferir a los inmigrantes al ICE mientras todavía están en la cárcel es más seguro para los agentes y significa que no están en las calles.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.

“Denos acceso a los extranjeros ilegales, amenazas para la seguridad pública en la seguridad de una cárcel”, dijo Homan.