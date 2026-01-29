Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El zar fronterizo de Trump sugiere una posible retirada de tropas en Minnesota pero solo tras “cooperación

Reconoció que las operaciones de control de la inmigración en ese estado no han sido perfectas

29 de enero de 2026 - 11:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El zar de fronteras de la Casa Blanca, Tom Homan (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, dice que la aplicación de la ley de inmigración reducirá el número de oficiales en Minnesota, pero sugirió durante una conferencia de prensa el jueves que solo sucedería después de la “cooperación” de los funcionarios estatales.

Homan hablaba por primera vez desde que el presidente lo envió a Minneapolis después de que un agente federal de inmigración disparara mortalmente a un manifestante el sábado.

Homan insistió en la necesidad de que las cárceles locales alerten al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas sobre las personas bajo su custodia a las que el ICE puede expulsar del país. Homan dijo que eso significaría que menos agentes tendrían que salir a las calles en busca de inmigrantes en el país ilegalmente, y que transferir a los inmigrantes al ICE mientras todavía están en la cárcel es más seguro para los agentes y significa que no están en las calles.

Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado.La familia identificó al hombre asesinado como Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años que protestaba contra las redadas migratorias del presidente Donald Trump en su ciudad. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo durante una conferencia de prensa que Pretti había aparecido para "impedir una operación de aplicación de la ley."
1 / 21 | Tristeza e indignación en Minneapolis: exigen justicia tras la muerte de Alex Pretti. Manifestantes corean y golpean cubos de basura mientras permanecen detrás de una barricada improvisada durante una protesta en respuesta a la muerte de Alex Pretti, de 37 años, abatido mortalmente por un agente de la Patrulla Fronteriza, el sábado. - Adam Gray

“Denos acceso a los extranjeros ilegales, amenazas para la seguridad pública en la seguridad de una cárcel”, dijo Homan.

Homan reconoció que las operaciones de control de la inmigración en Minnesota no han sido perfectas, pero también se mostró firme en que la administración no está renunciando a su misión.

Breaking NewsDonald TrumpICE-HSIMinnesotaMinneapolis
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
