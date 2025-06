Elizabeth MacDonough: la asesora del Senado que está poniendo en aprietos a los republicanos por su proyecto de ley fiscal

Algunos republicanos reaccionaron con indignación el jueves después de que la asesora del Senado dictaminó que algunas de las medidas en su proyecto de ley fiscal y de inmigración no podían incluirse en la legislación .

El senador Tommy Tuberville , republicano por Alabama , tuiteó en X que la asesora, Elizabeth MacDonough , debería ser despedida “lo antes posible”. El representante Greg Steube , republicano por Florida , insinuó que era partidista, preguntando por qué un “burócrata del pantano no electo, que fue designado por Harry Reid hace más de una década” llega a decidir qué entra en el proyecto de ley.

No es la primera vez que el papel normalmente discreto y legal de la asesora ha provocado una ola de críticas públicas.

MacDonough también frustró los planes de los demócratas a lo largo de los años, al dictaminar en 2021 que no podían incluir un aumento del salario mínimo en su proyecto de ley de ayuda por el COVID-19 . Más tarde, ese mismo año, dictaminó que los demócratas debían abandonar un esfuerzo por permitir que millones de inmigrantes permanecieran temporalmente en Estados Unidos como parte de su gran proyecto de ley sobre el clima.

Pero la atención que están recibiendo los fallos de MacDonough en los últimos años también refleja un cambio más amplio en el Congreso, con legisladores que intentan cada vez más incluir sus principales prioridades políticas en proyectos de ley que no pueden ser obstruidos en el Senado. El proceso viene con reglas especiales diseñadas para disuadir las disposiciones no relacionadas con el gasto o los impuestos, y ahí es donde entra la asesora, ofreciendo un análisis de lo que califica y lo que no.