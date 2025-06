Familia Trump elimina etiqueta “Hecho en Estados Unidos” de sus nuevos teléfonos

La Organización Trump no ha explicado el cambio y no ha respondido a una solicitud de comentarios. Tampoco lo ha hecho una firma de relaciones públicas externa que maneja el negocio de telefonía móvil de los Trump, incluida una solicitud para confirmar una declaración hecha a otro medio de comunicación.

El cambio de lenguaje en el sitio web fue reportado en primera instancia por el sitio de noticias The Verge.

Un experto en tecnología de teléfonos celulares, el analista de IDC Francisco Jeronimo , dijo que no le sorprende que la familia Trump haya abandonado la etiqueta “Hecho en Estados Unidos” porque es casi imposible manufacturar uno aquí dado el mayor costo y la falta de infraestructura para hacerlo.

“Si es posible o no manufacturar este teléfono en Estados Unidos depende de lo que consideres ‘manufacturar’”, dijo Jeronimo. “Si se trata de ensamblar componentes y apuntar a pequeños volúmenes, supongo que de alguna manera es posible. Siempre puedes obtener los componentes de China y ensamblarlos a mano en algún lugar” .

La familia Trump ha usado la bandera estadounidense antes en productos de la marca Trump de origen dudoso, incluidas sus Biblias “God Bless the USA”, que una investigación de The Associated Press mostró el año pasado que se imprimieron en China.