La fecha límite para responder se estableció para el lunes a las 11:59 de la tarde, aunque el correo electrónico no incluía la amenaza de Musk en las redes sociales sobre aquellos que no respondan.

La última directiva inusual del equipo de Musk inyecta un nuevo sentido de caos en múltiples agencias ya agobiadas, incluyendo el Servicio Nacional de Meteorología, el Departamento de Estado y el sistema judicial federal, mientras altos funcionarios intentaban verificar la autenticidad del mensaje el sábado por la noche y, en algunos casos, instruyeron a sus empleados a no responder.

No hay una cifra oficial disponible sobre el total de despidos o recortes hasta ahora, pero The Associated Press ha contabilizado cientos de miles de trabajadores que están siendo afectados. Muchos trabajan fuera de Washington. Los recortes incluyen miles en los Departamentos de Asuntos de Veteranos, Defensa, Salud y Servicios Humanos, el Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Parques Nacionales, entre otros.