En el Capitolio: el testimonio del secretario del Tesoro Bessent desciende a insultos y gritos

Una audiencia sobre la supervisión del sistema financiero estadounidense derivó en insultos varias veces el miércoles, cuando el secretario del Tesoro, Scott Bessent, chocó con legisladores demócratas sobre la política fiscal, los negocios de la familia Trump y otros temas.

Las comparecencias de los secretarios del Tesoro en el Capitolio suelen ser más conocidas por sus discretos intercambios sobre política económica que por su teatro político, pero en la audiencia del miércoles del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes se produjeron varios intercambios encendidos entre el miembro republicano del Gabinete y los demócratas, en los que Bessent llegó a lanzar insultos a los legisladores.

Bessent llamó “confundida” a la representante Sylvia García cuando ésta le preguntó cómo podían afectar los inmigrantes indocumentados a la asequibilidad de la vivienda en todo el país, lo que provocó que la demócrata de Texas le replicara: “No seas denigrante conmigo, ¿vale?”.

Más tarde, Bessent se burló de una pregunta del representante Stephen Lynch, demócrata de Massachusetts, sobre el cierre de las investigaciones sobre las empresas de criptomoneda. Lynch expresó su frustración por las interrupciones de Bessent, diciendo: “Señor Presidente, las respuestas tienen que ser receptivas si vamos a tener una audiencia seria”.

Bessent respondió: “Bueno, las preguntas tienen que ser serias”.

Tras un intercambio de opiniones sobre si los aranceles provocan inflación o aumentos puntuales de precios para los consumidores, la representante demócrata por California Maxine Waters pidió a los líderes del comité que intervinieran ante Bessent: “¿Puede alguien hacerle callar?”

Y en un encendido intercambio con el representante Gregory Meeks sobre la inversión de la familia real de Abu Dhabi en la empresa de criptomoneda World Liberty Financial de la familia Trump el año pasado, el demócrata de Nueva York soltó una palabrota mientras gritaba a Bessent: “¡Deja de encubrir al presidente! Deja de ser un lacayo!”.

El Departamento del Tesoro no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre los fuegos artificiales.

La actuación de Bessent “no es la típica de un secretario del Tesoro”, dijo Graham Steele, ex subsecretario de Instituciones Financieras de la secretaria del Tesoro de la era Biden, Janet Yellen. Tradicionalmente, el Departamento del Tesoro “ha estado alejado del combate político cotidiano y cuerpo a cuerpo”, dijo Steele en una entrevista.

Recordó que su antiguo jefe mantuvo tensos intercambios sobre el cambio climático y cuestiones políticas con legisladores republicanos durante las audiencias de la comisión, pero los intercambios no eran personales, dijo, señalando que los secretarios del Tesoro tienen que lograr un “delicado equilibrio” para trabajar con la Casa Blanca y salvaguardar al mismo tiempo la “estatura económica” del país a nivel internacional.

En los últimos meses, Bessent ha intensificado sus insultos cuando se trata de dirigentes demócratas.

Ha calificado al gobernador de California, Gavin Newsom, de “analfabeto económico”, lo ha comparado con el asesino en serie de ficción Patrick Bateman y lo ha llamado “brontosaurio con un cerebro del tamaño de una nuez”. En varias ocasiones ha calificado a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren de “peronista estadounidense” después de que ella dijera a las instituciones financieras estadounidenses que no financiaran el paquete de apoyo masivo de la administración Trump a Argentina.

La combatividad de Bessent es, en parte, un signo de los tiempos, dijo David Lublin, presidente del Departamento de Gobierno de la Escuela de Asuntos Públicos de la American University.

“El presidente Trump ha demostrado que le gusta la beligerancia y le gustan los nominados y otros que lo defienden a gritos”, dijo Lublin a The Associated Press.

“Es difícil decir que esto sea inusual en este entorno político. Lo que solía ser un mínimo de respeto por el Congreso se ha deshilachado hasta el punto de desaparecer”, dijo Lublin.