Últimas Noticias
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Encuentro explosivo a puerta cerrada: Donald Trump y María Corina Machado almorzarán en la Casa Blanca

Será un cara a cara histórico tras la captura de Nicolás Maduro: ¿entregará el Nobel de la Paz?

15 de enero de 2026 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Alex Brandon)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, almorzarán este jueves en la Casa Blanca para abordar la situación en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12.30 hora de Washington (17.30 GMT) en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

El encuentro, el primero entre ambos, se producirá menos de dos semanas después de que Estados Unidos depusiera a Maduro durante un ataque en Venezuela el 3 de enero en el que fueron capturados el líder chavista y su esposa, Cilia Flores, y trasladados a Nueva York para ser juzgados por narcotráfico.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado.
La líder opositora venezolana, María Corina Machado. (Ole Berg-Rusten)

Hasta ahora, Trump ha excluido a Machado y a la oposición venezolana del proceso de transición en Venezuela, donde la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder como presidenta encargada y cuenta con el aval de Washington.

Machado ha manifestado públicamente su deseo de compartir el Premio Nobel de la Paz con Trump, quien aspira a obtener ese galardón, como un intento de acercar posiciones con el mandatario, aunque el Comité del Nobel ha advertido que el premio es intransferible.

La reunión se celebrará un día después de que Trump y Delcy Rodríguez mantuvieran una conversación telefónica en la que abordaron asuntos relacionados con petróleo, minerales, comercio y seguridad.

El republicano afirmó que Rodríguez es una “persona fantástica” y que se está logrando un “progreso tremendo” para estabilizar Venezuela.

Según la presidenta encargada, la llamada fue “larga, productiva y cortés”, y se desarrolló “en un marco de respeto mutuo”.

¿Dónde está el petróleo de Venezuela y por qué es tan importante?

¿Dónde está el petróleo de Venezuela y por qué es tan importante?

Venezuela alberga la mayor reserva de petróleo en el planeta. El presidente Donald Trump anunció una movida sin precedentes para asumir el control de la industria.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Este miércoles, Delcy Rodríguez informó de que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de excarcelación “se mantiene abierto”.

Estados Unidos Donald Trump María Corina Machado Venezuela Nicolás Maduro
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
