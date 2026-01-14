Opinión
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Donald Trump afirma que muertes de manifestantes en Irán “han cesado”

No obstante, Teherán anunció ejecuciones a detenidos en las protestas

14 de enero de 2026 - 4:50 PM

Trump no dio detalles. En días pasados aseguró a los iraníes que “la ayuda está en camino” y que su administración “actuaría en consecuencia” para responder al gobierno iraní. (Vahid Salemi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump afirmó que le han dicho “con buena autoridad” que los planes para ejecuciones en Irán han cesado, incluso cuando Teherán ha señalado juicios rápidos y ejecuciones a los detenidos en las recientes protestas.

Trump no dio detalles. En días pasados aseguró a los iraníes que “la ayuda está en camino” y que su administración “actuaría en consecuencia” para responder al gobierno iraní. Sin embargo, Trump no ha ofrecido detalles sobre cómo podría responder Estados Unidos y no estaba claro si sus comentarios del miércoles indicaban que se abstendría de tomar medidas.

“Hemos sido informados de que las muertes en Irán están cesando, han cesado”, dijo Trump. “Y no hay plan para ejecuciones, o una ejecución, o ejecuciones -- así que me han dicho eso con buena autoridad”.

Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia.Las manifestaciones han alcanzado más de 170 localidades en 25 de las 31 provincias iraníes, según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.Manifestantes participan en una manifestación en Berlín, Alemania, en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional en Irán contra el gobierno.
1 / 16 | Protestas en Irán: el gobierno desconecta el internet, pero manifestantes encuentran cómo comunicarse con el mundo. Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia. - The Associated Press
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: