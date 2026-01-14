Donald Trump afirma que muertes de manifestantes en Irán “han cesado”
No obstante, Teherán anunció ejecuciones a detenidos en las protestas
14 de enero de 2026 - 4:50 PM
El presidente Donald Trump afirmó que le han dicho “con buena autoridad” que los planes para ejecuciones en Irán han cesado, incluso cuando Teherán ha señalado juicios rápidos y ejecuciones a los detenidos en las recientes protestas.
Trump no dio detalles. En días pasados aseguró a los iraníes que “la ayuda está en camino” y que su administración “actuaría en consecuencia” para responder al gobierno iraní. Sin embargo, Trump no ha ofrecido detalles sobre cómo podría responder Estados Unidos y no estaba claro si sus comentarios del miércoles indicaban que se abstendría de tomar medidas.
“Hemos sido informados de que las muertes en Irán están cesando, han cesado”, dijo Trump. “Y no hay plan para ejecuciones, o una ejecución, o ejecuciones -- así que me han dicho eso con buena autoridad”.
