Autoridades iraníes admiten que hay “muchos muertos” en las protestas

La organización Iran Human Rights elevó este martes a al menos 3,428 el número de manifestantes muertos

14 de enero de 2026 - 4:30 PM

Irán sí ha contabilizado la muerte de al menos 150 miembros de las fuerzas de seguridad, 100 de ellos enterrados hoy en un funeral de Estado en Teherán que se convirtió en un acto multitudinario de apoyo al Gobierno. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las autoridades iraníes no tienen aún un recuento de las víctimas mortales de las protestas que han sacudido al país en las últimas semanas, aunque admiten que hay “muchos muertos”, según comentaron fuentes gubernamentales en Teherán.

“No tenemos un número de muertos aún”, indicaron las fuentes bajo condición de anonimato, añadiendo a continuación que “ha habido muchos muertos”.

Según estas fuentes, todavía se están identificando cadáveres y eso dificulta, según dicen, hacer estimaciones.

La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este martes a al menos 3,428 el número de manifestantes muertos en los 18 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión a manos de las fuerzas estatales, mientras que “miles” han resultado heridos.

Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia.Las manifestaciones han alcanzado más de 170 localidades en 25 de las 31 provincias iraníes, según la Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos.Manifestantes participan en una manifestación en Berlín, Alemania, en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional en Irán contra el gobierno.
1 / 16 | Protestas en Irán: el gobierno desconecta el internet, pero manifestantes encuentran cómo comunicarse con el mundo. Las crecientes protestas en Irán, provocadas por el deterioro de la economía de la República Islámica, están ejerciendo una nueva presión sobre su teocracia. - The Associated Press

Irán sí ha contabilizado la muerte de al menos 150 miembros de las fuerzas de seguridad, 100 de ellos enterrados hoy en un funeral de Estado en Teherán que se convirtió en un acto multitudinario de apoyo al Gobierno.

Las autoridades iraníes sostienen que las protestas comenzaron por reivindicaciones económicas y se desarrollaron de forma pacífica en medio de un diálogo con el Gobierno hasta el día 8 de enero, cuando se tornaron violentas por la infiltración de agentes externos.

Irán culpa de esas infiltraciones a Israel y Estados Unidos, asegurando que han buscado generar violencia para justificar una intervención militar de Washington similar a la que tuvo lugar en 1953, cuando la CIA organizó una operación que sacó del poder al primer ministro socialista Mohamad Mosaddeq y llevó de vuelta al shah Mohamed Reza Pahlavi a Irán.

Según, la versión oficial miles de armas fueron distribuidas entre los infiltrados para atacar a las fuerzas de seguridad y objetivos institucionales además de a los propios manifestantes.

Además calificaron los acontecimientos del día 8, domo el “día trece” de la guerra de los doce días que tuvo lugar entre Israel e Irán en junio del año pasado.

La intención era producir la muerte de manifestantes para provocar un escenario que llevara al presidente estadounidense Donald Trump a atacar el país, según el régimen iraní.

En ese sentido, las autoridades repitieron como han venido reiterando altos mandos de las Fuerzas Armadas irníes que, “la República islámica está preparada para cualquier escenario”.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
