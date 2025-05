Entre caballos y esperanza: una granja en Kentucky transforma vidas marcadas por la adicción

¿La respuesta de sus hermanos?

Financiado por donaciones, Stable Recovery no hace publicidad. Colegas de la industria de las carreras se ponen en contacto con Taylor sobre posibles participantes. Hogares de rehabilitación y jueces locales también remiten hombres al programa, que se ofrece como una alternativa a la cárcel.

No se les cobra a los participantes hasta que empiezan a trabajar en la granja. A partir de entonces, pagan 100 dólares semanales por comida, vivienda, ropa y transporte. Ganan 10 dólares la hora durante los primeros 90 días, y luego aumentan a entre 15 y 17 dólares la hora.

Pero no todos logran terminar.

“Vienen aquí y creen que están listos, pero en realidad no lo están”, dijo Taylor. “No tienen ese regalo de la desesperación, de llegar al fondo y estar dispuestos a hacer todas esas pequeñas cosas que son molestas y desafiantes”.

Eso incluye levantarse a las 4:30 a.m., limpiar su habitación, mantener los espacios comunes impecables. Asisten a reuniones de Alcohólicos Anónimos a las 6 a.m. y trabajan de 7 a.m. a 4 p.m., cuatro días a la semana. El trabajo en la granja incluye cepillar caballos, sacarlos de sus establos y llevarlos a los pastos, recibir a veterinarios y herradores, y mantener la propiedad.