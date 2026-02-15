Estados que dependen del río Colorado incumplen el último plazo para alcanzar un consenso

PHOENIX - Los siete estados occidentales que dependen del río Colorado incumplieron el sábado por segunda vez el plazo para acordar un plan que aborde la sequía récord y la escasez de agua.

La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, el gobernador de California, Gavin Newsom, y el gobernador de Nevada, Joe Lombardo, publicaron una declaración conjunta en la que pedían a los estados de la cuenca alta que ofrecieran más concesiones. Entre ellos se encuentran Colorado, Nuevo México, Utah y Wyoming.

“El río Colorado es esencial para nuestras comunidades y economías, y nuestros estados han conservado grandes volúmenes de agua en los últimos años para estabilizar los suministros de agua de la cuenca para los próximos años”, dijeron los gobernadores. “Nuestra postura sigue siendo firme y justa: los siete estados de la cuenca deben compartir la responsabilidad de la conservación”.

Arizona, California y Nevada han ofrecido reducir la asignación del río Colorado en un 27%, 10% y 17%, respectivamente, según esos estados.

El senador de Colorado John Hickenlooper, que ayudó a negociar un plan de contingencia fluvial en 2019 como gobernador, calificó la situación en la cuenca del Colorado de “calamitosa”, señalando la escasez de nieve en el estado.

“Si no abordamos juntos este problema, de frente y con rapidez, nuestras comunidades, explotaciones agrarias y economías sufrirán las consecuencias. El mejor camino a seguir es el que tomemos juntos. Los litigios no resolverán el problema de esta aridificación a largo plazo”, afirmó Hickenlooper en un comunicado.

John Entsminger, director general de la Autoridad del Agua del Sur de Nevada, también expresó su frustración por la falta de avances.

“Las medidas que hemos tomado en las dos últimas décadas no tienen tanto por objeto elevar la cota del lago Mead como protegernos en caso de que las cosas vayan de mal en peor”, declaró Entsminger en un comunicado.

Los estados dejaron pasar previamente un plazo fijado en noviembre por la Oficina de Reclamación de Estados Unidos para idear una estrategia que permita hacer frente a la escasez de agua después de este año, cuando expirarán las directrices actuales.

Más de 40 millones de personas de estos estados, junto con México y las tribus indígenas americanas, dependen del agua del río Colorado. El río es crucial para la agricultura, así como para el suministro de agua y electricidad a millones de hogares y empresas. Gran parte del agua comienza en forma de nevadas invernales en la cuenca alta, que acumula así mucha más agua de la que consume. Los estados de la cuenca baja, entre los que se encuentran las regiones con mayor peso de la agricultura, son mayores consumidores.

Grandes ciudades como Denver, Salt Lake City, Albuquerque, Las Vegas, Phoenix y Los Ángeles son también grandes consumidoras de agua. La sobreexplotación crónica, la sequía y el aumento de las temperaturas vinculado al cambio climático han reducido los caudales de agua.

Cómo se asigna el agua -especialmente en épocas de sequía- y cómo se conserva ha sido el centro de los acuerdos entre los estados durante décadas. El Pacto del Río Colorado original de 1922 se calculó sobre la base de unas cantidades de agua que hoy no existen, sobre todo con la prolongada sequía.

La actual ronda de negociaciones entre los Estados lleva más de dos años.

Si no se llega a un consenso, el gobierno federal podría intervenir y diseñar un plan que dejara insatisfechas a las partes y que incluso podría dar lugar a litigios.

