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Estados Unidos acusa a 15 personas de obstruir redadas migratorias en Minnesota

Los acusados presuntamente splegaron diversas tácticas para interrumpir la ofensiva, como “acechar” a agentes federales

16 de junio de 2026 - 3:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El fiscal federal Daniel N. Rosen. (Alex Kormann)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Fiscales federales anunciaron el martes cargos contra 15 personas acusadas de obstaculizar a agentes durante las redadas migratorias en Minnesota a principios de este año.

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Los acusados desplegaron diversas tácticas para interrumpir la ofensiva, como “acechar” a agentes federales y usar bloques de hielo para ralentizar sus convoyes, según el fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen. Se negó a decir si algún agente federal resultó herido como consecuencia de esas acciones.

Rosen manifestó que el operativo fue contra dos grupos con sede en Minneapolis asociados con “antifa”, un movimiento difuso de activistas de izquierda al que el presidente Donald Trump ha criticado.

Doce personas fueron arrestadas el martes, dos siguen prófugas y una ya estaba bajo custodia, indicó Rosen. No se han difundido los nombres ni los cargos específicos.

El anuncio llega meses después de los enormes operativos contra inmigrantes en Minneapolis y St. Paul, que desataron protestas masivas y derivaron en las muertes de dos ciudadanos estadounidenses.

Durante el despliegue, convoyes policiales sin distintivos recorrieron vecindarios, derribaron puertas a golpes, esperaron afuera de escuelas y exigieron a los residentes pruebas de ciudadanía.

Rápidamente se formó una extensa red de habitantes indignados, organizada principalmente a través de hilos anónimos de mensajería vecinal, en la que ciudadanos comunes y activistas usaron silbatos y bocinas para anunciar la presencia de los agentes enmascarados y fuertemente armados.

En ese momento, el zar fronterizo Tom Homan señaló que las autoridades federales estaban investigando “la organización y la financiación de los ataques contra el ICE”.

Homan afirmó: “Rendirán cuentas. La justicia está en camino”.

En septiembre pasado, Trump firmó una orden que clasifica a antifa como una organización terrorista nacional y ordena a las agencias federales “investigar, interrumpir y desmantelar” a sus afiliados y financiadores.

Demócratas y grupos defensores de la Primera Enmienda han cuestionado esa designación. Aunque el gobierno federal puede designar a grupos terroristas extranjeros, no existe un mecanismo formal para aplicar la misma etiqueta a grupos nacionales.

Trump ha usado el término contra una variedad de adversarios políticos, incluidos manifestantes pacíficos sin inclinaciones anarquistas.

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