Estados Unidos anuncia la llegada a Haití de tres barcos de su Marina de Guerra

Puerto Príncipe - La Embajada de Estados Unidos en Haití informó en las últimas horas de la llegada a la capital haitiana de los barcos USS Stockdale, USCGC Stone y USCGC Diligence de la Marina de Guerra estadounidense, como parte de la Operación Lanza del Sur.

“Bajo las órdenes del secretario de Guerra (Pete Hegseth), el USS Stockdale, el USCGC Stone y el USCGC Diligence han llegado a la bahía de Puerto Príncipe como parte de la Operación Southern Spear (Lanza del Sur, en español)“, indicó la embajada en su cuenta de X.

“Su presencia refleja el compromiso inquebrantable de Estados Unidos con la seguridad, la estabilidad y un futuro más prometedor para Haití. La Marina y la Guardia Costera de Estados Unidos reafirman su alianza y su apoyo para garantizar un Haití más seguro y próspero”, añadió.

Por su parte, el Comando Sur de Estados Unidos, indicó también en X en relación a esta decisión que “la @USNavy (Marina estadounidense) y la @USCG (Guardia Costera de los Estados Unidos) trabajan para garantizar un Haití más seguro y próspero”.

Este hecho se produce días antes de que expire, el 7 de febrero, el mandato del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT).

El pasado 25 de enero el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la revocación de visados a dos miembros del (CPT), así como a sus familiares, por su presunta implicación con “pandillas y otras organizaciones criminales” en el país caribeño.

Días antes el CPT informó del inicio de un proceso para cambiar al actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, y sustituirlo por un primer ministro del Gobierno interino con un plazo máximo de 30 días.

Anteriormente, Estados Unidos se había mostrado contrario a esta idea, puesto que estimaba que modificar la composición del Gobierno haitiano sería considerado un acto que socava los esfuerzos para restablecer la seguridad y la estabilidad básicas en el país, según indicó el 23 de enero el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.