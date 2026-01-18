Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos asegura que los aranceles por Groenlandia son para “evitar una emergencia nacional”

Los gravámenes fueron anunciados para ocho países europeos

18 de enero de 2026 - 2:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una multitud protestó ayer, sábado, cerca del consulado de Estados Unidos en contra de la política anunciada por Donald Trump para tomar Groenlandia. (Evgeniy Maloletka)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió este domingo que los aranceles con los que amenazó el presidente, Donald Trump, a ocho países europeos por oponerse a sus planes de anexionar Groenlandia son para “evitar una emergencia nacional”.

“La emergencia nacional es evitar una emergencia nacional, es una decisión estratégica del presidente. Se trata de una decisión geopolítica, y él puede utilizar el poderío económico de los Estados Unidos para evitar una guerra abierta”, aseguró Bessent en una entrevista con la cadena NBC News.

El secretario fue preguntado por los gravámenes anunciados por Trump contra los productos de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviados a EE.UU., que a partir del 1 de febrero deberán pagar un pagar un arancel del 10%, que se incrementará al 25 % a partir del 1 de junio de 2026.

“Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, explicó el mandatario.

La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen.Miles de groenlandeses marcharon cuidadosamente el 17 de enero de 2026 a través de la nieve y el hielo para adoptar una postura contra el presidente de Estados Unidos. Políticamente constituida como una nación constituyente del Reino de Dinamarca, Groenlandia ha estado asociada a Escandinavia durante más de un milenio.
1 / 12 | Resistencia en el Ártico: miles marchan en Groenlandia en reclamo de su soberanía . La insistencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar a la isla continente de Groenlandia como colonia de Estados Unidos mantiene en alerta a sus ciudadanos, quienes enérgicamente se oponen. - Evgeniy Maloletka

Bessent declaró que Trump no cree que sea “posible mejorar la seguridad sin que Groenlandia forme parte de Estados Unidos”.

“Europa proyecta debilidad y Estados Unidos proyecta fuerza”, apuntó.

Sobre el rechazo conjunto de los países europeos a la amenaza de Washington, el secretario se mostró confiado en que los líderes europeos acabarán accediendo al plan de Trump.

“Creo que los europeos comprenderán que esto es lo mejor para Groenlandia, lo mejor para Europa y lo mejor para Estados Unidos”, añadió

La Administración de Trump argumenta que la decisión de EE.UU. radica en la amenaza de China y Rusia en el Ártico.

El Congreso de Estados Unidos tiene la autoridad exclusiva para imponer aranceles salvo cuando el presidente declare que responden a una emergencia nacional. El Tribunal Supremo del país se encuentra estudiando si los gravámenes de Trump, que no han sido aprobados por los legisladores, cumplen con este requisito o se excedió en sus competencias.

Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca situado entre los océanos Atlántico y Ártico, es la nueva ambición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien parece dispuesto a comprarlo aunque no descarta incluso una intervención militar, amenazas que han creado gran tensión en Europa.¿Por qué Groenlandia? Las crecientes tensiones internacionales, el calentamiento global y la economía mundial cambiante han colocado a Groenlandia en el centro del debate sobre el comercio y la seguridad globales, y Trump quiere asegurarse de que Estados Unidos controle este país rico en minerales que guarda el Ártico y los accesos del Atlántico Norte a América del Norte.La Casa Blanca afirma que Trump no descarta usar al ejército para controlar Groenlandia y también estaría dispuesto a comprarla.
1 / 18 | FOTOS: ¿Qué tiene Groenlandia que la hace tan codiciada?. Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca situado entre los océanos Atlántico y Ártico, es la nueva ambición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien parece dispuesto a comprarlo aunque no descarta incluso una intervención militar, amenazas que han creado gran tensión en Europa. - Archivo

Los ocho países europeos y de la OTAN que enviaron tropas a Groenlandia expresaron este domingo su “plena solidaridad” con Dinamarca ante los planes de anexión de Groenlandia por parte de Estados Unidos y señalaron que la operación militar “no supone ninguna amenaza para nadie”.

Los embajadores de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) mantendrán una reunión extraordinaria sobre el asunto este mismo domingo por la tarde, mientras el bloque comunitario prepara los próximos pasos en su respuesta conjunta a los aranceles.

Tags
GroenlandiaEstados UnidosBreaking NewsDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 18 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: