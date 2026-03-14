Estados Unidos bombardea sitios militares en isla iraní mientras Trump amenaza su infraestructura petrolera

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos destruyó sitios militares en una isla vital para la red petrolera de Irán y advirtió que su infraestructura petrolera podría ser la próxima si Irán continúa interfiriendo con el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz.

Trump indicó que las fuerzas estadounidenses el viernes “aniquilaron” objetivos en la isla iraní de Kharg, donde se encuentra la terminal principal que maneja las exportaciones de petróleo del país. El presidente del Parlamento iraní había advertido que tales ataques provocarían un nuevo nivel de represalias.

Mientras tanto, un funcionario estadounidense anunció que se están enviando al Medio Oriente 2,500 marines más y un buque de asalto anfibio, casi dos semanas después de iniciada la guerra con la República Islámica.

Irán ha continuado lanzando ataques generalizados con misiles y drones contra Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico, y ha cerrado de facto el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo, incluso mientras aviones de guerra estadounidenses e israelíes machacan objetivos militares y de otro tipo en todo Irán.

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La crisis humanitaria en Líbano se agravó, con casi 800 personas muertas y 850,000 desplazadas, mientras Israel lanzó oleadas de ataques contra milicianos de Hezbollah y advirtió que no habría tregua.

Marines y buque de asalto se suman a las fuerzas de Estados Unidos

Elementos de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines y el buque de asalto anfibio USS Tripoli han recibido la orden de dirigirse al Medio Oriente, según el funcionario estadounidense, que habló con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir planes militares sensibles.

Las Unidades Expedicionarias de Marines pueden realizar desembarcos anfibios, pero también se especializan en reforzar la seguridad en embajadas, evacuar a civiles y brindar ayuda en desastres. El despliegue no indica necesariamente que una operación terrestre sea inminente o vaya a llevarse a cabo.

El Wall Street Journal fue el primero en reportar sobre el nuevo despliegue de marines.

La 31ª Unidad Expedicionaria de Marines, así como el Tripoli y otros buques de asalto anfibio que transportan a los marines, tienen su base en Japón y han estado en el océano Pacífico durante varios días, según imágenes difundidas por el ejército. El Tripoli fue detectado por satélites comerciales navegando solo cerca de Taiwán, lo que lo sitúa a más de una semana de las aguas frente a Irán.

A principios de la semana, la Marina tenía 12 buques, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln y ocho destructores, operando en el mar Arábigo. Si el Tripoli se une a esta flotilla, sería el segundo buque más grande detrás del Lincoln en la región.

Si bien no está claro el número total de militares estadounidenses en tierra en el Medio Oriente, solo la base aérea de Al-Udeid, una de las más grandes de la región, suele albergar a unos 8,000 soldados estadounidenses en Qatar.

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Estados Unidos ataca isla del Golfo Pérsico tras advertencia iraní

Los ataques de Estados Unidos contra la isla iraní de Kharg en el Golfo Pérsico alcanzaron sitios militares, pero por ahora dejaron intacta su infraestructura petrolera, señaló Trump en una publicación en redes sociales.

Pero advirtió que si Irán o cualquier otra persona interfiere con el paso de barcos por el Estrecho de Ormuz, reconsiderará su decisión de no “borrar la infraestructura petrolera”.

El jueves, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió en una publicación en redes sociales que los ataques contra las islas en la frontera marítima meridional de Irán harían que Irán “abandonara toda moderación”, subrayando cuán centrales son para la economía y la seguridad del país.

El sábado, el mando militar conjunto de Irán reiteró su amenaza de que atacará las instalaciones petroleras y energéticas vinculadas a Estados Unidos en la región si se golpea la infraestructura petrolera de la República Islámica.

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, advirtió que apuntarán a “toda la infraestructura petrolera, económica y energética perteneciente a compañías petroleras en toda la región que tengan participación estadounidense o cooperen con Estados Unidos”.

El mando militar conjunto también amenazó con atacar ciudades en los Emiratos Árabes Unidos, diciendo que Estados Unidos utilizó “puertos, muelles y escondites” dentro de ciudades de los EAU para lanzar ataques contra las islas, sin aportar pruebas. Instó a la gente a evacuar esas áreas donde, según dijo, se estaban refugiando las fuerzas estadounidenses

La agencia de noticias semioficial iraní Fars reportó el sábado que los ataques estadounidenses no causaron daño a la infraestructura petrolera en la isla.

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Reportó que hubo al menos 15 explosiones en los ataques contra una instalación de defensa aérea, una base naval, una torre de control de un aeropuerto y el hangar de helicópteros de una empresa petrolera.

Misil impacta dentro del complejo de embajada de Estados Unidos en Bagdad

Un misil impactó en un helipuerto dentro del complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, manifestaron dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Imágenes de The Associated Press mostraron una columna de humo elevándose el sábado por la mañana sobre el complejo.

El extenso complejo de la embajada, una de las mayores instalaciones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo, ha sido atacado repetidamente con cohetes y drones lanzados por milicias alineadas con Irán.

La embajada no emitió comentarios por el momento. El viernes renovó su alerta de seguridad de Nivel 4 para Irak, advirtiendo que Irán y grupos de milicias alineadas con Teherán ya han llevado a cabo ataques contra ciudadanos, intereses e infraestructura de Estados Unidos, y que “podrían seguir atacándolos”.

Estados Unidos dice que se han atacado 15,000 objetivos en Irán desde el inicio de la guerra

Israel anunció previamente otra oleada de ataques contra infraestructura en Irán, y dijo que su fuerza aérea había golpeado más de 200 objetivos en las últimas 24 horas, incluidos lanzadores de misiles, sistemas de defensa y fábricas de armas.

En Washington, el secretario de Defensa Pete Hegseth apuntó que se han atacado más de 15,000 ubicaciones enemigas —más de 1,000 al día desde que comenzó la guerra.