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Nueva ola de bombardeos israelíes contra Irán

La agresión comenzó poco después de que la República Islámica disparara misiles contra el centro de Israel

13 de marzo de 2026 - 6:11 PM

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Israel atacó este viernes los alrededores de una manifestación de apoyo a Palestina en la que se encontraban miles de personas en el centro de Teherán, entre ellas el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani. (IRNA NEWS)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Jerusalén- El Ejército de Israel lanzó este viernes por la tarde una nueva ola de ataques aéreos contra Teherán, según un comunicado difundido en los canales oficiales de las fuerzas armadas.

RELACIONADAS

“Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han iniciado ataques contra objetivos del régimen terrorista iraní en Teherán”, recoge el comunicado.

La oleada ha comenzado poco después de que la República Islámica disparara misiles contra el centro de Israel, al menos uno de ellos con una carga de racimo, según se desprende de los cráteres vistos en las imágenes de impactos difundidas por los medios israelíes.

Los Bomberos de Israel aseguraron tras el ataque que sus efectivos trabajaban en las áreas de Rishon Lezion y Shoham, ubicadas en la periferia de Tel Aviv, por la caída de munición en la zona.

“En Shoham, se recibió un informe de daños en una estructura. Los bomberos y rescatistas están realizando búsquedas para localizar personas atrapadas y extinguir el incendio”, recoge el comunicado del cuerpo.

Ciudadanos iraníes desfilan frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, y comandantes militares iraníes durante una manifestación con motivo del Día Internacional de Al-Quds en Teherán, Irán, el 13 de marzo de 2026. Establecido en 1979, el Día de Al-Quds se celebra anualmente el último viernes de Ramadán para expresar solidaridad con el pueblo palestino y protestar contra el control israelí de Jerusalén. La conmemoración de este año coincide con la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero, que continúa atacando objetivos estratégicos en todo Irán.
Ciudadanos iraníes desfilan frente a una valla publicitaria con la imagen del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, y comandantes militares iraníes durante una manifestación con motivo del Día Internacional de Al-Quds en Teherán, Irán, el 13 de marzo de 2026. Establecido en 1979, el Día de Al-Quds se celebra anualmente el último viernes de Ramadán para expresar solidaridad con el pueblo palestino y protestar contra el control israelí de Jerusalén. La conmemoración de este año coincide con la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero, que continúa atacando objetivos estratégicos en todo Irán. (ABEDIN TAHERKENAREH)

Imágenes difundidas por el servicio de emergencias del Magen David Adom (MDA) muestran el tejado de una casa en llamas tras la caída de uno de los explosivos.

Tras estos ataques, Israel lanzó una nueva oleada de ataques contra la capital iraní. Ya durante la pasada noche, la aviación atacó un comando de inteligencia en el cuartel militar de Jatam al Anbiya y a combatientes de la fuera paramilitar iraní Basij estacionados en distintos puntos de control de la capital.

Las autoridades iraníes no actualizan la cifra de fallecidos en los ataques de Israel desde hace más de una semana, y el último recuento ofrecido rondaba los 1,230.

En Israel, los misiles iraníes han matado hasta el momento a 12 personas, mientras que el MDA ha atendido a 233 heridos por los misiles: cuatro graves, 9 moderados y 220 leves.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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