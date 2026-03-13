Cruz Roja denuncia que personal humanitario está “atrapado en la línea de fuego” en Irán

El personal médico y humanitario se está quedando “atrapado en la línea de fuego” en la guerra de Irán, poniendo en riesgo la asistencia a civiles, denunciaron este viernes en un comunicado conjunto las presidentas de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Kate Forbes, y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric.

En el Líbano, un paramédico de la Cruz Roja murió a causa de las heridas graves sufridas mientras intentaba ayudar a civiles heridos y la Cruz Roja iraní sufrió bajas entre su personal y sus voluntarios también en plena asistencia humanitaria, destacaron.

“Si este patrón continúa, tememos que pronto estaremos lamentando la muerte de más colegas mientras intentaban salvar vidas. En menos de dos semanas, nuestros miedos se están convirtiendo en una realidad”, alertaron las presidentas.

Además, este miércoles, subrayaron, un compañero del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) fue asesinado en un presunto ataque con drones en República Democrática del Congo.

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Las organizaciones de la Cruz Roja recordaron que hace un año, en marzo de 2025, ocho paramédicos de la Media Luna Roja Palestina fueron “brutalmente asesinados” mientras atendían heridos en Gaza.

A esto se suman los trabajadores y voluntarios de la Cruz Roja que murieron mientras trabajaban a lo largo de este año en el Líbano, en Sudán, en Gaza y en Irán.