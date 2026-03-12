En medio de la guerra con Irán: barcos en el estrecho de Ormuz se identifican como chinos para evitar ataques

Hong Kong - Algunos buques comerciales cerca o en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico se han declarado vinculados a China desde que comenzó la guerra de Irán, según muestran los datos de tráfico marítimo, ya que sus operadores aparentemente tratan de reducir los riesgos de ser blanco de ataques.

Al menos ocho buques en o cerca del golfo Pérsico y el golfo de Omán cambiaron sus señales de destino declaradas por mensajes cortos como “China owner” o “China owner&crew”, según datos de la plataforma de seguimiento de buques MarineTraffic analizados por The Associated Press.

“El principal objetivo de que los buques se identifiquen públicamente como ‘chinos’ mientras transitan por el golfo o el estrecho de Ormuz es principalmente reducir el riesgo de ser atacados, más que facilitar el paso por el estrecho en sí”, afirma Ana Subasic, analista de riesgos comerciales de la empresa de datos y análisis Kpler, propietaria de MarineTraffic.

PUBLICIDAD

Algunos de los buques atravesaron el estrecho y se dirigieron a sus destinos. Otros seguían en la zona.

Irán y sus grupos afines han evitado en general atentar contra buques vinculados a China, según Subasic, dada la postura relativamente neutral de China y sus fuertes lazos económicos con Irán.

“El mensaje es más bien ‘no me confunden con el tipo de barco que dijeron que atacarían’”, dijo Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi 1 / 13 Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Vahid Salemi Compartir

Los ataques iraníes a buques en el golfo Pérsico y la región en general han suscitado especial inquietud entre los transportistas. Hasta el jueves, al menos 19 buques comerciales de la región habían resultado dañados en la guerra.

La mayoría de los ocho buques identificados por MarineTraffic no tenían pabellón chino. Entre los países de abanderamiento figuraban Panamá y las Islas Marshall, aunque Cao, de Reddal, señaló que el pabellón de un buque suele “tener poco que ver con la nacionalidad del propietario” en el transporte marítimo comercial.

Aunque muchos graneleros tienen fuertes vínculos con China en términos de propiedad, explotación y carga, la eficacia real de declararse vinculados a China para evitar ataques no está clara, dijo Rico Luman, economista del banco holandés ING que se centra en el transporte y la logística.

Las señales de destino son breves notas o mensajes introducidos manualmente por la tripulación de un buque en su transpondedor, un localizador del sistema mundial de posicionamiento, y emitidos públicamente, explicó Subasic. Suelen indicar el próximo puerto al que se dirige el buque y su finalidad suele ser contribuir a la seguridad de la navegación, el conocimiento del tráfico y la planificación portuaria.

Con torpedo: submarino de Estados Unidos hunde buque de Irán Es el primer ataque con torpedo contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, según el secretario de Guerra.

Dado que las señales de destino no se verifican estrictamente en tiempo real, “algunos buques lo utilizan ocasionalmente para mostrar información o señales adicionales, como referencias a la propiedad o la nacionalidad”, explicó.

--------