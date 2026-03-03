Opinión
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

“Si es necesario”: Donald Trump asegura que la Marina de Guerra escoltará petroleros en el estrecho de Ormuz

El presidente hizo el anuncio a través de su plataforma Truth Social

3 de marzo de 2026 - 4:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Donald Trump aseguró este martes que, de ser necesario, la Marina de Guerra de Estados Unidos escoltará a los petroleros a través del estrecho de Ormuz. (Information Technician Second Class Ruskin Naval)
Por AFP
Agencia de noticias

Donald Trump aseguró este martes que, de ser necesario, la Marina de Guerra de Estados Unidos escoltará a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, tras las advertencias de los Guardianes de la Revolución iraní de que el paso no es seguro.

“Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, los Estados Unidos garantizarán el LIBRE FLUJO DE ENERGÍA al MUNDO”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Donald TrumpMarina de Guerra de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
