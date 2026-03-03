“Si es necesario”: Donald Trump asegura que la Marina de Guerra escoltará petroleros en el estrecho de Ormuz
El presidente hizo el anuncio a través de su plataforma Truth Social
3 de marzo de 2026 - 4:20 PM
3 de marzo de 2026 - 4:20 PM
Donald Trump aseguró este martes que, de ser necesario, la Marina de Guerra de Estados Unidos escoltará a los petroleros a través del estrecho de Ormuz, tras las advertencias de los Guardianes de la Revolución iraní de que el paso no es seguro.
“Si es necesario, la Marina de Estados Unidos comenzará a escoltar a los petroleros a través del estrecho de Ormuz lo antes posible. Pase lo que pase, los Estados Unidos garantizarán el LIBRE FLUJO DE ENERGÍA al MUNDO”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: