Guerra con Irán produce crisis diplomática imprevista para el gobierno de Donald Trump

Washington- La mayor reducción diplomática de Estados Unidos en Oriente Medio desde que comenzó la guerra de Irak hace más de dos décadas está creando una crisis aparentemente imprevista para el gobierno de Donald Trump, mientras Estados Unidos e Israel golpean a Irán en un conflicto cada vez más amplio.

El Departamento de Estado de Estados Unidos se ha visto obligado a cerrar al público varias embajadas, clausurar al menos un consulado, ordenar la salida del personal y las familias de las embajadas de al menos seis naciones y aconsejar a los estadounidenses de 14 países que abandonen inmediatamente la región, a pesar de que la guerra ha cerrado los principales aeropuertos y ha provocado cancelaciones generalizadas de vuelos.

El Departamento de Estado dijo el martes que estaba “asegurando aviones militares y vuelos chárter para los ciudadanos estadounidenses que deseen abandonar Oriente Medio.” Pero no estaba claro si ya se había organizado algún vuelo.

PUBLICIDAD

El Departamento se ha puesto en contacto con cerca de 3,000 estadounidenses que desean abandonar la región o buscan información sobre cómo hacerlo, según declaró en X Dylan Johnson, Subsecretario de Estado para Asuntos Públicos.

Las reducciones urgentes de personal en las embajadas y el cierre de puestos desde que comenzaron los ataques contra Irán el fin de semana han puesto a prueba la capacidad de ayudar a los ciudadanos estadounidenses que necesitan una asistencia que normalmente podría considerarse rutinaria.

Además, las reducciones han limitado compromisos oficiales cruciales con gobiernos aliados y socios durante la guerra, como en Bahréin, Jordania, Kuwait, Líbano, Pakistán, Qatar y Arabia Saudí.

Mayor reducción de tropas estadounidenses

La magnitud de la retirada estadounidense en la región rivaliza, si no supera, con lo que se hizo en el periodo previo e inmediatamente posterior a la invasión de Irak en 2003. Por aquel entonces, el Departamento de Estado redujo su personal en más de una docena de países y aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que abandonaran o consideraran seriamente la posibilidad de abandonar países de Oriente Medio, el Norte de África y el Sur de Asia, desde Marruecos hasta Pakistán.

El lunes, en un anuncio redactado apresuradamente y publicado en X, se pidió a los estadounidenses que abandonaran Arabia Saudí, Bahréin, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Siria y Yemen, a pesar de que los vuelos comerciales y otros medios de transporte han quedado interrumpidos.

Los estadounidenses habían sido avisados a primera hora del martes de que el Departamento de Estado había ordenado a los diplomáticos no esenciales y a las familias de los embajadores que abandonaran Bahréin, Irak, Jordania, Kuwait, Qatar y los EAU.

PUBLICIDAD

Las embajadas en Jordania, Kuwait, Líbano y Arabia Saudí también permanecieron cerradas al público el martes. Un ataque con un dron contra la embajada estadounidense en Riad provocó un “incendio limitado”, según informó el Ministerio de Defensa saudí. Pero sólo una misión diplomática -el consulado estadounidense en Karachi, Pakistán- había suspendido completamente sus operaciones.

En Israel, donde se dijo a los estadounidenses que debían irse lo antes posible a medida que se intensificaban las represalias iraníes, la administración Trump no tenía planes en marcha para ayudar a la gente. En su lugar, la embajada en Jerusalén aconsejó a los ciudadanos estadounidenses que tomaran un autobús turístico israelí a Egipto.

“La Embajada de Estados Unidos no está en condiciones en este momento de evacuar o ayudar directamente a los estadounidenses a salir de Israel”, tuiteó el martes el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, añadiendo que la información sobre el servicio de autobuses se ofrecía como cortesía “mientras haces tus propios planes de seguridad.”

Sin embargo, un segundo funcionario del Departamento de Estado, que no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que el departamento había estado en contacto con casi 500 estadounidenses en Israel que quieren irse y que había ayudado a más de 130 hasta ahora - con 100 más que se espera que salgan el martes.

1 / 17 | Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar estos países por "graves riesgos". El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel. - The Associated Press 1 / 17 Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar estos países por "graves riesgos" El Departamento de Estado estadounidense pidió este lunes a sus ciudadanos que abandonen inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio debido a "graves riesgos" para su seguridad a raíz de la guerra contra Irán iniciada el fin de semana por EE.UU. e Israel. The Associated Press Compartir

Confusión genera dudas

Sin embargo, la confusión se extendió por toda la región, suscitando interrogantes sobre los preparativos para una posible acción militar y su repercusión en los viajes y la seguridad de los estadounidenses en el extranjero, que es la principal responsabilidad del Departamento de Estado.

PUBLICIDAD

“Si se ordena a los estadounidenses que se marchen pero no se les ofrece una vía viable, eso sugiere una de dos cosas: El sistema no se está activando, o el sistema se ha atrofiado”, dijo Shawn VanDiver, presidente de AfghanEvac, un grupo que apoya a los ciudadanos afganos que quieren venir a Estados Unidos después de haber servido con las fuerzas estadounidenses en Afganistán.

Señaló que durante la retirada estadounidense de Afganistán en 2021, la administración Biden había organizado la evacuación de 121.000 personas en cuestión de días.

“La respuesta a las crisis no puede ser partidista”, dijo. “Tiene que sobrevivir a las transiciones. Hay que dotarla de personal, ejercitarla y protegerla”. La cuestión de la supervisión es sencilla: ¿Se ha mantenido la arquitectura de respuesta a las crisis después de Afganistán, o se ha debilitado?"

El Departamento de Estado no respondió inmediatamente a una consulta sobre su planificación en materia de personal de embajadas y consulados o de prestación de asistencia a los ciudadanos estadounidenses en caso de conflicto con Irán.

El gobierno de Estados Unidos no puede obligar a los ciudadanos estadounidenses a abandonar ningún país. En raras circunstancias, puede ilegalizar el uso de pasaportes estadounidenses para viajar a un destino concreto. La única restricción de este tipo afecta a Corea del Norte. Pero antes de que comenzaran los ataques, el Secretario de Estado Marco Rubio dijo el viernes que la restricción podría aplicarse también a Irán.

Los consejos de viaje del Departamento de Estado, incluidas las advertencias de no visitar un país o de abandonarlo, a menudo no se respetan. Muchas personas residen o tienen familiares cercanos viviendo allí e ignoran o se niegan a seguir el consejo.