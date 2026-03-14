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Donald Trump anuncia “poderoso” bombardeo contra isla petrolera en Irán

El presidente estadounidense calificó esta isla como “la joya de la corona de Irán”

14 de marzo de 2026 - 8:17 PM

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El ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos bajo las órdenes directas del presidente Donald Trump. (Leo Correa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron uno de los bombardeos “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, “aniquilando” por completo todos los objetivos militares en la isla iraní de Kharg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica.

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El mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que el ataque fue ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos bajo sus órdenes y que aniquilaron “por completo todos los objetivos militares en la isla de Kharg”, donde se almacena el 90% del petróleo que el país exporta al mundo.

Trump calificó esta isla como “la joya de la corona de Irán” y describió el ataque como uno de los “más poderosos” de la historia ejecutados sobre esta región.

En esta fotografía satelital de Planet Labs PBC, se puede ver la isla de Kharg en Irán el 26 de febrero de 2026.
En esta fotografía satelital de Planet Labs PBC, se puede ver la isla de Kharg en Irán el 26 de febrero de 2026. (Planet Labs PBC)

Sin embargo, el mandatario dijo que había optado por “no destruir la infraestructura petrolera de la isla”, una decisión que puede reconsiderar si se mantiene el bloqueo en el golfo Pérsico.

“Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión”, advirtió.

Kharg, ubicada a 15 millas de la costa iraní, es descrito como un punto vital para Irán debido a que concentra la principal terminal petrolera del país y es el mayor punto de carga de crudo para buques petroleros.

De acuerdo con medios locales, la isla también es conocida por tener grandes tanques de almacenamiento de petrolero para distribuir al mercado internacional.

Horas antes del ataque, expertos citados por la BBC apuntaron que Estados Unidos e Israel no había atacado hasta ahora esta isla posiblemente porque el perjuicio en términos energéticos sería irreversible.

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Breaking NewsConflicto con IránIránIsraelOriente MedioPetróleoDonald Trump
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