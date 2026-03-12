Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos gastó más de $11,000 millones en los primeros 6 días de guerra en Irán

La cifra corresponde a un estimado que funcionarios del Pentágono entregaron al Congreso

12 de marzo de 2026 - 9:07 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales publicó la semana pasada un análisis en el que calculaba que Estados Unidos había gastado al menos $3,700 millones en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán. (Mohsen Ganji)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos gastó más de $11,300 millones en los primeros seis días de guerra contra Irán, según una estimación que el Pentágono ha compartido con el Congreso, informa este jueves el diario The New York Times.

RELACIONADAS

El dato lo aportaron funcionarios del Pentágono estadounidense durante una reunión a puerta cerrada con legisladores en Washington, de acuerdo con el periódico, que cita a tres fuentes familiarizadas con el encuentro.

La cifra está todavía incompleta y promete ser aún mayor, una vez que se tengan en cuenta los costes operativos del inicio de la guerra, como el aumento de personal, munición y recursos necesarios para llevar a cabo los primeros ataques junto a Israel el pasado 28 de febrero, apunta el diario.

El independiente Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, en inglés) publicó la semana pasada un análisis en el que calculaba que Estados Unidos había gastado al menos $3,700 millones en las primeras 100 horas de su guerra contra Irán, es decir, en los primeros cuatro días.

La nueva estimación del Pentágono apunta a un nivel de gasto muy superior al estimado por el CSIS, que suponía un desembolso de unos $900 millones al día en esos primeros cuatro días, mientras que el número del Departamento de Guerra implica un coste de casi $1,900 millones al día en esas seis jornadas iniciales.

Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)Sale humo de un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en los suburbios del sur de Beirut, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Hassan Ammar)Los residentes miran y toman fotos mientras las llamas y el humo se elevan desde una instalación de almacenamiento de petróleo atacada durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el sábado 7 de marzo de 2026. (Alireza Sotakbar/ISNA vía AP)
1 / 13 | Dos semanas de guerra: así se ven Irán, Israel y el Líbano . Un hombre sostiene un cartel del ayatolá Mojtaba Jamenei, sucesor de su difunto padre, el ayatolá Ali Jamenei, como líder supremo, durante una concentración en su apoyo en Teherán, Irán, el lunes 9 de marzo de 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) - Vahid Salemi

Otras fuentes de defensa citadas recientemente por el New York Times y el Washington Post calculaban que solo en los primeros dos días de guerra, que incluyeron ataques contra la cúpula de poder iraní, se habían gastado $5,600 millones en municiones.

En esa primera ronda de bombardeos se usaron armas como la bomba planeadora de precisión AGM-154, que puede costar más de $836,000, indica el diario neoyorquino, y desde entonces, el Pentágono ha dicho que ahora planea usar municiones menos caras.

Estados Unidos está consumiendo rápidamente su inventario de interceptores aéreos y armas de precisión, hasta el punto de tener que empezar a seleccionar más cuidadosamente sus objetivos, informó la semana pasada el Washington Post, citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
