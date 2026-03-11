Opinión
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Investigación del Pentágono: Estados Unidos fue responsable de ataque a escuela elemental de niñas en Irán

Los hallazgos preliminares de la pesquisa fueron publicados el miércoles por el diario The New York Times

11 de marzo de 2026 - 3:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Captura del video de los momentos posteriores al bombardeo en la ciudad de Minab, Irán. El número de niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela de primaria en la ciudad sureña iraní de Minab ha ascendido a 24, mientras otras 45 estudiantes han resultado heridas, informó la gobernación de la provincia de Hormozgan. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- Estados Unidos fue el responsable del bombardeo a una escuela infantil en Minab, en el sur de Irán, donde murieron unas 180 personas en el primer día de la guerra, de acuerdo con los hallazgos preliminares de una investigación del Pentágono, según informó este miércoles el diario The New York Times.

El medio, que cita a funcionarios estadounidenses y otras personas familiarizadas con la investigación, asegura que el ataque del 28 de febrero contra el edificio de la escuela primaria Shajarah Tayyebeh se debió a un error de selección de objetivo por parte del ejército de Estados Unidos, que atacó una base iraní adyacente a la escuela.

Preguntado por esa información, el presidente estadounidense, Donald Trump, quien hasta ahora ha acusado a Irán del ataque al colegio, dijo este miércoles a la prensa que “no sabe nada al respecto”.

Oficiales del Comando Central de Estados Unidos, según detalla The New York Times, crearon las coordenadas del objetivo para el ataque utilizando datos obsoletos proporcionados por inteligencia.

Las fuentes mencionadas por el diario insisten en que estos hallazgos son preliminares y que todavía no se sabe por qué la información sobre el objetivo no se verificó dos veces.

Estados Unidos e Israel lanzaron el pasado 28 de febrero un operativo militar a gran escala contra Irán, en el que han muerto el líder supremo, Alí Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas.

En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. Rescatistas y residentes buscan entre los escombros tras el ataque, que se estima dejó unos 165 muertos, en su mayoría niñas.Atacar escuelas sería una clara violación de las leyes internacionales que rigen los conflictos armados, afirmó Elise Baker, abogada del Atlantic Council, un "think tank" sin ánimo de lucro con sede en Washington.
1 / 14 | Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán . En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. - The Associated Press

El primer día de bombardeos fue atacado el colegio, en la provincia de Hormozg, en un incidente que Irán calificó de “acto bárbaro”.

Según la Media Luna Roja Iraní, unas 180 personas, la mayoría niñas, murieron en el ataque contra el centro escolar, en el que también fallecieron maestros y padres.

Esta semana el mismo diario llevó a cabo un análisis de un vídeo publicado el domingo por la agencia iraní Mehr donde concluye que el misil Tomahawk visible en las imágenes impactó en un edificio descrito como una clínica médica en la base naval iraní.

El ejército estadounidense es la única fuerza involucrada en el conflicto que utiliza misiles Tomahawk, recuerda The New York Times.

El Pentágono ha asegurado que está investigando el ataque a la escuela, que expertos de la ONU y la organización civil Human Rights Watch (HRW) han calificado de posible “crimen de guerra”.

“Como reconoce The New York Times en su propio informe, la investigación aún está en curso”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Breaking NewsPentágonoInvestigacionesConflicto con IránEstados UnidosIsraelEscuelasMuertesMenores de edadThe New York Times
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
