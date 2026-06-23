Estados Unidos impone nuevas sanciones a empresas cubanas clave para la economía de la isla

El Gobierno de Estados Unidos impuso el martes nuevas sanciones a empresas estatales cubanas que podrían ahuyentar a los inversores extranjeros y agravar la ya grave crisis económica.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que las sanciones se dirigen contra cinco entidades cubanas, entre ellas tres vinculadas al Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado empresarial gestionado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Más conocido como GAESA, al parecer controla casi el 40% del producto interior bruto de Cuba. A principios de 2024, contaba con 14,500 millones de dólares en reservas líquidas.

“La situación en Cuba se está deteriorando mientras el régimen comunista de la isla —corrupto, brutal y antiestadounidense— sigue anteponiendo su control total a la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano", escribió Rubio en X.

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Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, acusó a las “élites del régimen” de utilizar GAESA para “robar los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiestadounidense y el espionaje, en lugar de destinarlos a escuelas, centrales eléctricas y las necesidades básicas del pueblo cubano”.

Bruno Rodríguez, ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, rechazó las sanciones y tildó a Rubio de “deshonesto y mentiroso”.

“El gobierno de #EE. UU., dirigido por su deshonesto y mendaz secretario de Estado, sigue tomando medidas para estrechar el cerco a la economía de #Cuba, que está demostrando ser más fuerte, capaz y eficaz de lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida. Lo que impulsa a este individuo desde la mayor potencia del mundo es un crimen”, escribió Rodríguez en X.

Cualquier persona que preste servicios a las entidades cubanas mencionadas corre el riesgo de ser sancionada y quedar excluida del sistema financiero estadounidense.

Al señalar a entidades concretas, están dejando claro a los inversores extranjeros: “Si su negocio en Cuba tiene relación con cualquiera de estas personas, corre el riesgo de ser vetado”, explicó Michael Bustamante, profesor y director de Estudios Cubanos y Cubano-Estadounidenses en la Universidad de Miami.

“Para la mayoría de estas empresas, eso es ir demasiado lejos”, comentó sobre el impacto de las nuevas sanciones.

Las entidades sancionadas son fundamentales para la economía de Cuba

Almacenes Universales S.A., o AUSA, figura entre las cinco entidades sancionadas. Como principal empresa de logística y almacenamiento del Gobierno cubano, sustenta el sistema de exportaciones e importaciones de la isla. También es la principal empresa de almacenamiento a la que recurren el Estado, el sector privado cubano y los socios inversores extranjeros, señaló Bustamante.

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La semana pasada, Cuba anunció una serie de reformas económicas, entre las que se incluye permitir que el sector privado importe bienes sin necesidad de recurrir al Estado como intermediario. Sin embargo, Bustamante señaló que no cree que esa medida esté ya en vigor.

Si las personas o empresas evitan hacer negocios con las entidades de almacenamiento, afirmó, eso podría interrumpir el flujo de mercancías hacia el país y tener consecuencias humanitarias.

También se sancionó a Rafin S.A., que Bustamante describió como una empresa “muy opaca” que, en su opinión, opera como el brazo financiero corporativo del Gobierno dentro de GAESA. Aclaró que no se trata de un banco, pero que gestiona capital del Gobierno y de GAESA y podría participar en acuerdos financieros.

“Al parecer, eso también desanimaría aún más a los inversores extranjeros que ya se encuentran allí”, afirmó Bustamante.

La tercera entidad vinculada a GAESA que fue sancionada es Banco Financiero Internacional S.A., un banco comercial que, según Bustamante, actúa como una institución clave para los inversores extranjeros. “Si, como inversor extranjero, no dispones de un banco al que acudir, eso hace que tus operaciones resulten bastante complicadas desde el punto de vista logístico, por decirlo suavemente”.

También fueron sancionadas Geominera S.A., una empresa minera estatal, y la Empresa Siderúrgica José Martí, a la que Estados Unidos describió como el mayor productor de acero bruto de Cuba.

La sanción definitiva se impuso a Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del expresidente Raúl Castro.

Sanciones impuestas días después de amplias reformas económicas

Estas sanciones son las más recientes de una serie dirigida contra la propia GAESA y contra el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

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“Es muy, muy difícil entender qué está pasando aquí”, afirmó Bustamante. “¿Están preparando el terreno para una venta de activos estatales cubanos al mejor postor o al peor postor?... ¿Forma esto parte de la estrategia para una adquisición hostil?“.

El Gobierno de Estados Unidos sigue ejerciendo presión para que se produzca un cambio en el modelo político y económico de Cuba, acusando a la isla de suponer una amenaza debido a sus vínculos con adversarios. El Gobierno cubano ha negado en repetidas ocasiones que constituya una amenaza.

Mientras tanto, Cuba dio a conocer la semana pasada una serie de reformas económicas que Bustamante describió como “posiblemente la liberalización más significativa de la economía cubana en 60 años”, aunque señaló que siguen existiendo preguntas y dudas.

Sin embargo, Estados Unidos “no está dando ninguna señal alentadora de que esto vaya, ni siquiera vagamente o parcialmente, en la dirección correcta”, declaró Bustamante sobre las reformas anunciadas.