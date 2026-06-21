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Irán interrumpe negociaciones con Estados Unidos tras nuevas amenazas de Trump

La delegación iraní interrumpió las conversaciones que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán

21 de junio de 2026 - 2:45 PM

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz afirmando que si eso ocurre “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní. (JIM LO SCALZO / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Irán interrumpió este domingo las conversaciones con Estados Unidos en Suiza tras las nuevas amenazas lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump contra la República Islámica, informó la agencia IRNA.

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“La delegación de la República Islámica de Irán abandonó el lugar de las negociaciones”, reportó el medio oficial del Gobierno iraní explicando que la decisión responde a las amenazas de Trump en medio de las negociaciones que mantenían las partes este domingo en Bürgenstock (Suiza).

De acuerdo con IRNA, la delegación iraní interrumpió las conversaciones con EE.UU. que se realizaban con mediación de Catar y Pakistán y abandonaron la sede de negociaciones tras una reunión con el intermediario catarí.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

El mandatario estadounidense advirtió hoy a Irán en medio de las conversaciones de que si no impide la actuación de su aliado libanés Hizbulá, Estados Unidos reanudaría los ataques “con mucha fuerza” contra Irán.

Además en una entrevista con Fox News, Trump advirtió a Teherán sobre el cierre del estrecho de Ormuz afirmando que si eso ocurre “ya no tendrían país e incluso ni siquiera podrían regresar al suyo” en una aparente referencia al equipo negociador iraní.

El presidente del Parlamento y jefe del equipo negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf restó importancia a las amenazas y aseguró que las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para responder a cualquier acción de Washington.

El dirigente iraní advirtió además a Washington de que “será mejor que cuiden sus declaraciones” y sostuvo que “por mucho que hablen somos nosotros quienes actuamos”.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos comenzaron esta mañana con reuniones separadas con los países mediadores y posteriormente un encuentro multilateral centradas en la aplicación del memorando de entendimiento firmado el miércoles pasado especialmente en lo relativo al fin de la guerra en todos los frentes incluido el Líbano como exige Teherán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance que encabeza la delegación de su país había informado antes de las amenazas de Trump de “grandes avances” en las conversaciones.

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Breaking NewsIránEstados UnidosDonald TrumpConflicto con IránSuizaJD Vance
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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