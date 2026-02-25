Opinión
NoticiasEstados Unidos
Estados Unidos prevé más nevadas tras la tormenta invernal que superó el promedio histórico

Zonas del centro y este del país se preparan para enfrentar nuevos sistemas

25 de febrero de 2026 - 12:15 PM

Una foto de archivo de la tormenta invernal en Estados Unidos. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Estados Unidos previó más nevadas este miércoles en el centro y el este del país tras el temporal que dejó nieve por encima del promedio histórico en casi 60 ciudades, avisó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

El organismo informó de una “serie de sistemas fríos de baja presión”, también llamados “sistemas Clipper”, que traerán “caída de nieve adicional” en el centro y el este de Estados Unidos, que apenas se recupera de un histórico temporal que rompió récords e interrumpió casi 8,000 vuelos desde el lunes.

“El primero de una serie de sistemas fríos de baja presión pasará a lo largo del noreste y Nueva Inglaterra esta mañana, lo que conducirá a modesta nieve por efecto lago, y una o dos pulgadas (25 ó 50 milímetros) de nieve que se superpone a áreas golpeadas con fuerza por el temporal del lunes”, indicó el pronóstico del NWS.

Esto se sumará a la tormenta de los últimos días en Estados Unidos, donde casi 60 ciudades del este del país registran nieve por encima del promedio histórico este invierno, incluyendo Nueva York, que ha recibido el doble de lo normal, más de 44 pulgadas (1,117 milímetros).

Otras urbes por encima del promedio incluyen a Boston, Cleveland, Pittsburgh, Filadelfia, Charlotte y Richmond, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

Pese al pronóstico de más nieve, la aviación comercial retomaba este miércoles la normalidad, con solo 208 vuelos cancelados desde y hacia Estados Unidos, según el sitio Flight Aware, lo que se suma a los 2,219 del martes y 5,720 del lunes, el día más crítico.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, instruyó el martes a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) monitorear los impactos del “peligroso” temporal que incluyó “vientos con fuerza de huracán”.

“Si esta tormenta te afectó, por favor sigue permaneciendo seguro al seguir las instrucciones de tus funcionarios locales. Incluso después de que pase la tormenta, muchos peligros continúan”, comentó Noem en sus redes sociales.

Además de la nieve, el NWS proyectó que el sistema frío de baja presión traerá “lluvias y tormentas eléctricas a lo largo del cálido sector del Atlántico medio y el sureste” el jueves, “lo que, afortunadamente, debería ayudar con las condiciones de sequía de la región”.

