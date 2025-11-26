Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos prevé tormentas y nevadas que complicarán los viajes en víspera del Día de Gracias

Meteorología advirtió que las condiciones “serán desafiantes” a lo largo de las llanuras del norte

26 de noviembre de 2025 - 12:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El NWS avisó que las “condiciones de viaje serán desafiantes” a lo largo de las llanuras del norte. (Nick Rohlman)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El norte y el medio oeste de Estados Unidos afrontarán nevadas y tormentas que complicarán los viajes este miércoles, víspera del Día de Acción de Gracias, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), que también previó más calor del usual para el resto del país.

RELACIONADAS

El NWS avisó que las “condiciones de viaje serán desafiantes” a lo largo de las llanuras del norte, los Grandes Lagos y la costa este hacia el fin de semana festivo de Acción de Gracias, en el que las autoridades prevén la temporada más ajetreada en 15 años, con más de 81 millones de pasajeros hasta el próximo lunes.

El organismo pronosticó “fuertes nevadas” y “condiciones de ventisca” para la zona superior del medio oeste y la región de los Grandes Lagos en Acción de Gracias, que se celebra el jueves, así como “otra fuerte tormenta para las llanuras, los Grandes Lagos y el noreste este fin de semana”.

“Se esperan fuertes vientos con estos sistemas, que se añaden a las dificultades de viaje”, advirtió el NWS.

Las tormentas se pronostican mientras la Administración de Aviación Federal (FAA, en inglés) informa de la “temporada de viaje de Acción de Gracias más ajetreada en 15 años”, con más de 360,000 vuelos esperados del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

Al menos 860 vuelos estaban retrasados y casi 40 estaban cancelados en Estados Unidos la mañana del miércoles, según el sitio de rastreo FlightAware.

En contraste con las nevadas, temperaturas por encima del promedio afectarán a “gran parte” del este de Estados Unidos, aunque en días posteriores habrá mayores condiciones de viento y frío, señaló el NWS en su último reporte.

“Aire polar viajará hacia el sur y se establecerá a lo largo del centro y este de Estados Unidos, con temperaturas que caerán al punto de congelación tan lejos como el Panhandle de Florida para la mañana del viernes. No obstante, las temperaturas aún son más cálidas de lo normal en Nueva Inglaterra”, indicó.

Asimismo, en el este de Estados Unidos habrá más calor de lo usual para el periodo de Acción de Gracias, aunque la región noroeste del Pacífico tendrá periodos de nevadas en las montañas y lluvias dentro del próximo par de días, de acuerdo con el NWS.

Tags
Breaking NewsEstados UnidosTiempoNevadaTormentas en Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 26 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: