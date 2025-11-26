El FBI busca entrevistar a demócratas que instaron a tropas de Estados Unidos a desobedecer órdenes ilegales

Los legisladores demócratas que aparecieron en un video publicado en redes sociales en el que instan a las tropas de Estados Unidos a desafiar “órdenes ilegales” dicen que el FBI se ha puesto en contacto con ellos para comenzar a programar entrevistas, lo que indica una posible investigación sobre el asunto.

Esta sería la segunda investigación relacionada con el video, un día después de que el Pentágono revelara que existe una indagación sobre el senador demócrata de Arizona Mark Kelly por posibles violaciones de la ley militar. Las acciones del FBI y el Pentágono se producen después de que el presidente Donald Trump acusara a los legisladores de sedición y dijera en una publicación en redes sociales que el cargo es “punible con la MUERTE”.

En conjunto, las investigaciones marcan una escalada extraordinaria para las instituciones federales de aplicación de la ley y militares, que tradicionalmente evitan los enfrentamientos partidistas. También subrayan la disposición del gobierno para sobrepasar los límites legales contra sus críticos, aun si son miembros en funciones del Congreso. Los legisladores en el video instan a las tropas a rechazar cualquier orden ilegal de sus superiores, algo que ya están obligados a hacer.

“El presidente Trump usa al FBI como una herramienta para intimidar y acosar a los miembros del Congreso”, afirmó un grupo de cuatro miembros demócratas de la Cámara el martes en un comunicado. “Ayer, el FBI contactó a los funcionarios encargados de mantener el orden en la Cámara y el Senado para solicitar entrevistas”.

Para los demócratas, la investigación es una “táctica de intimidación”

La senadora de Michigan Elissa Slotkin, que forma parte de los seis legisladores demócratas que aparecen en el video, dijo el martes a los periodistas que “anoche, la división de contraterrorismo del FBI envió una nota a los miembros del Congreso, en la que se indica que están abriendo lo que parece ser una investigación contra nosotros seis”. Slotkin lo calificó como una “táctica de intimidación” por parte de Trump.

“Ya sea que estés de acuerdo con el video o no, la pregunta para mí es: ¿es la respuesta adecuada para un presidente de Estados Unidos perseguir y buscar convertir en arma al gobierno federal contra aquellos con los que no está de acuerdo?”, expresó Slotkin.

El grupo de cuatro miembros demócratas de la Cámara dijo en su declaración que “ninguna cantidad de intimidación o acoso nos impedirá jamás hacer nuestro trabajo y honrar nuestra Constitución”.

Los seis legisladores demócratas que aparecen en el video han servido en el ejército o en la comunidad de inteligencia.

El FBI no proporciona información sobre las solicitudes de entrevista

El FBI pasó por los principales funcionarios de seguridad de la Cámara y el Senado para solicitar entrevistas con cada uno de los seis legisladores. Estos dijeron que no tenían más información y el FBI no ha dejado claro en qué se basa para solicitar las entrevistas.

El FBI se negó a comentar el martes, pero en una entrevista con la periodista Catherine Herridge, su director, Kash Patel, lo describió como un “asunto en curso” al explicar por qué no podía revelar detalles.

Cuando se le preguntó cuál fue su reacción al video, Patel dijo: “Lo que pasa por mi cabeza es lo mismo que pasa por mi cabeza en cualquier caso: ¿hay un fundamento legal para abrir una investigación, o no lo hay? Y esa decisión la tomarán los agentes y analistas de carrera del FBI”.

El video que provocó las investigaciones

En el video, los legisladores dijeron que necesitaban que las tropas “defendieran nuestras leyes... nuestra Constitución”. Kelly, quien fue piloto de combate antes de convertirse en astronauta y retirarse con el rango de capitán, dijo a las tropas que “pueden rechazar órdenes ilegales”.

El lunes, después de que el Pentágono anunciara la investigación sobre Kelly, el secretario de Defensa Pete Hegseth la remitió a la Marina el martes y solicitó un informe para el 10 de diciembre.

Los legisladores no mencionaron circunstancias específicas en el video. Pero en un evento realizado el martes en Michigan, Slotkin señaló que el gobierno de Trump ordenó al ejército que destruyera pequeños botes en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental que presuntamente transportaban drogas y continuó intentando desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades de Estados Unidos, a pesar de algunos reveses legales.

“No es que hubiera un solo incidente, era la gran cantidad de personas que venían a nosotros y decían: ‘Estoy preocupado. Me están enviando a Washington o me están enviando a Los Ángeles o Chicago, Carolina del Norte ahora, y me preocupa que me pidan hacer algo que no sé si debería hacer’”, dijo Slotkin. “Así es como surgió”.

Las tropas, especialmente los comandantes uniformados, tienen obligaciones específicas de rechazar órdenes que son ilegales, si determinan que lo son.