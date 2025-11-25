Senador de Virginia se compromete a pagar casi $5.2 millones en impuestos atrasados

CHARLESTON, W.Va. - El senador de EE.UU. Jim Justice, de Virginia Occidental, ha acordado pagar casi $5.2 millones de dólares en impuestos personales atrasados, la última saga para el exmultimillonario que ha sido seguido por un rastro de desafíos financieros que se remontan a más de una década.

Un abogado de Justicia y su esposa, Cathy, entraron en una moción conjunta para el juicio de consentimiento con el gobierno federal el lunes, el mismo día que el gobierno presentó una demanda diciendo que la pareja “han descuidado o negado a hacer el pago completo” de los impuestos sobre la renta que data de 2009. Un abogado de la división fiscal del Departamento de Justicia de EE.UU. firmó el acuerdo.

La revista Forbes estimó la fortuna de Justice en $1,900 millones de dólares la década pasada, pero le retiró el título de multimillonario en 2021, cuando su patrimonio se había reducido a unos $513 millones. A principios de este año, Forbes estimó que el patrimonio neto de Justice se había desintegrado a “menos de cero” debido a pasivos que superaban con creces los activos.

Un portavoz de la oficina de Justicia no respondió inmediatamente a un correo electrónico en busca de comentarios el martes.

Durante una reunión informativa con los medios de comunicación locales en octubre, Justice afirmó que sus empresas “son complicadas y complejas” y que sus hijos “están haciendo un magnífico trabajo” dirigiéndolas. A continuación, repitió afirmaciones anteriores de que los esfuerzos de recaudación contra él tenían una motivación política, antes de concluir:. “A fin de cuentas, yo diría que lo dejemos estar y veamos cómo se desarrolla todo”.

Justice, exgobernador republicano durante dos mandatos y propietario de decenas de empresas que incluyen operaciones de carbón y agricultura, fue elegido el pasado noviembre para el Senado. Ocupó el escaño que dejó vacante el demócrata Joe Manchin, que se jubiló y se hizo independiente en 2024, cerca del final de su segundo mandato completo.

La justicia aún tiene otros retos financieros que resolver.

El Servicio de Impuestos Internos presentó el mes pasado embargos por un total de más de $8 millones contra Justice y su esposa por impuestos personales impagados. En septiembre, las autoridades tributarias estatales embargaron $1.4 millones del histórico hotel de la familia Justice, The Greenbrier, y del Greenbrier Sporting Club, por impago de impuestos sobre las ventas.

El mes pasado se suspendió la subasta de varios cientos de lotes propiedad de la familia Justice en un complejo turístico cerca de Beckley. La subasta se centró en una disputa entre la Asociación de Propietarios de Glade Springs Village y Justice Holdings sobre cuotas impagadas. El Tribunal Supremo del Estado tiene previsto revisar el caso más de cerca.

En 2021, Hacienda presentó embargos por $1.1 millones en impuestos impagados sobre el hotel Greenbrier y otros $80,000 dólares sobre la clínica médica del complejo. Esas deudas se saldaron ese mismo año.

La familia de Justice saldó deudas el año pasado en un caso distinto para evitar la ejecución hipotecaria del Hotel Greenbrier. El hotel de 710 habitaciones, que ha acogido a presidentes de EE.UU., miembros de la realeza y jubilados del Congreso, había estado a punto de ser subastado en la escalinata de un juzgado de Lewisburg. Eso ocurrió después de que JPMorgan Chase vendiera un préstamo contraído hace tiempo por Justice a una empresa de cobro de créditos, Beltway Capital, que lo declaró en mora.

El Partido Demócrata del estado ha dicho que los esfuerzos por incautar el hotel a Justice fueron “consecuencia directa de su propia incompetencia financiera.”

El año pasado, un responsable sindical del Greenbrier declaró que la familia Justice tenía un retraso de al menos $2.4 millones en los pagos a un fondo de seguro médico de los empleados, lo que ponía en peligro la cobertura de los trabajadores. En 2023, decenas de propiedades de la familia Justice en tres condados fueron subastadas como pago de impuestos inmobiliarios atrasados. Otros han intentado recuperar millones en multas por problemas medioambientales y condiciones de trabajo inseguras en las minas de carbón de su empresa.

Justice compró el complejo turístico The Greenbrier fuera de la quiebra en 2009 por $20.1 millones. El club deportivo es un club de capital privado y una comunidad residencial en la propiedad que abrió sus puertas en 2000.

