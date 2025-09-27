Opinión
27 de septiembre de 2025
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos revoca visa a presidente colombiano por “incitar a la violencia” en Nueva York

Según una publicación en la cuenta oficial del Departamento de Estado federal

27 de septiembre de 2025 - 11:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en la noche del viernes a través de su cuenta oficial de X que revocaría la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro, por presuntamente incitar a la violencia durante su visita a Nueva York. (Santiago Mazzarovich)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes que le retira el visado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por instar en un acto en Nueva York a soldados estadounidenses “a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”.

“Esta mañana, el presidente colombiano, Gustavo Petro, se dirigió a los soldados estadounidenses en una calle de Nueva York instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, reza un mensaje del Departamento de Estado en la red social X.

“Por estas acciones imprudentes y provocadoras, revocaremos la visa de Petro”, añade el escueto mensaje.

Petro, en un acto convocado hoy en Nueva York contra la campaña israelí en Gaza pidió a los soldados estadounidenses que desobedezcan mandatos de su Gobierno para así permitir que pueda operar un futuro “ejército de salvación” multinacional que apoyaría al pueblo palestino y cuya creación, dijo, que propondría a la Asamblea de Naciones Unidas, donde pronunció un discurso ayer mismo.

“(Ese ejército) tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso desde aquí, desde Nueva York les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que desobedezcan la orden de (Donald) Trump. Les pido no apuntar contra la humanidad sus fusiles”, clamó Petro durante la manifestación.

El mandatario colombiano aseguró que ese futuro ejército contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, aunque de momento solo Indonesia ha dicho que apoyará la iniciativa.

La propuesta, amparada en la figura de la ONU conocida como ‘Uniting for Peace’, debe ser respaldada por dos tercios de los Estados miembros en la Asamblea General para poder desarrollar una acción militar coordinada a nivel internacional.

“Las naciones que voten a favor de esta resolución tendrán la responsabilidad de configurar con sus ejércitos esta gran unidad, pionera en el mundo, para hacer valer las órdenes de la justicia internacional”, añadió el presidente colombiano, que según indicaron fuentes diplomáticas a EFE ya ha abandonado Estados Unidos “como estaba previsto” de regreso a Bogotá.

Tags
Breaking NewsGustavo PetroColombiaONUDepartamento de Estado de Estados UnidosDonald TrumpNueva York
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
