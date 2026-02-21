Estados Unidos suaviza límites de emisiones de mercurio y otras toxinas a plantas de carbón

Louisville, Kentucky- La Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) debilitó el viernes los límites de mercurio y otras emisiones tóxicas de las centrales eléctricas de carbón, el último esfuerzo de la administración Trump para impulsar la industria de combustibles fósiles mediante la reducción de las normas de aire limpio y agua.

Las emisiones tóxicas de las centrales térmicas de carbón y petróleo pueden dañar el desarrollo cerebral de los niños pequeños y provocar infartos y otros problemas en los adultos. Las centrales son también una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático. La EPA anunció la derogación de la norma más estricta sobre Mercurio y Tóxicos Atmosféricos, o MATS, en una enorme planta de carbón situada junto al río Ohio, en Louisville (Kentucky).

“Las medidas adoptadas hoy por la EPA corrigen los errores de la normativa de la administración anterior y devolverán a la industria a las normas MATS originales, de gran eficacia, que contribuyeron a allanar el camino para el dominio energético estadounidense”, declaró el administrador adjunto de la EPA, David Fotouhi. Según la agencia, el cambio permitirá ahorrar cientos de millones de dólares.

La norma final devuelve a la industria a las normas establecidas por primera vez en 2012 por la administración Obama, que han reducido las emisiones de mercurio en casi un 90%. El gobierno de Biden había intentado endurecer aún más esas normas después de que el primer gobierno de Trump tratara de socavarlas.

Los operadores de la central Mill Creek Generating Station ofrecieron a los funcionarios de la agencia una visita a la planta de carbón antes de realizar el anuncio en su interior.

Las centrales eléctricas de carbón son la mayor fuente humana de contaminantes de mercurio. Las centrales liberan el mercurio a la atmósfera, que luego cae con la lluvia o simplemente por gravedad, entrando en la cadena alimentaria a través del pescado y otros artículos que consume la gente.

Los grupos ecologistas afirmaron que el endurecimiento de las normas ha salvado vidas y ha hecho más sanas a las comunidades que viven cerca de centrales eléctricas de carbón. Pero los grupos de la industria argumentaron que el endurecimiento de las normas, junto con otras normas que limitaban las emisiones de las centrales de carbón, encarecían demasiado su funcionamiento.

Acusaron a la administración Biden de acumular tantos requisitos que provocaría una avalancha de retiradas de centrales.

“Durante demasiado tiempo, toda la cadena de suministro de carbón ha sido el blanco de regulaciones ambientales malas y onerosas”, dijo Michelle Bloodworth, CEO de America’s Power, un grupo de la industria del carbón. “La derogación de la regla 2024 MATS y las acciones de hoy son un paso importante para mantener un suministro fiable y asequible de electricidad y garantizar que la generación a base de carbón pueda seguir apoyando la economía de la nación y la red eléctrica.”

Las perspectivas de la industria del carbón han cambiado radicalmente en el último año.

En marzo, la EPA promovió la “mayor acción desreguladora de la historia de Estados Unidos”, anunciando su intención de retirar decenas de protecciones medioambientales. El enfoque de la administración Biden sobre el cambio climático había terminado - el administrador de la EPA Lee Zeldin dijo que las acciones marcaban “la muerte de la ‘nueva estafa verde’”. Las normas sobre combustibles fósiles eran grandes objetivos, incluidos los principales esfuerzos para reducir las emisiones de carbono de las plantas de carbón y obligar a informar sobre los gases de efecto invernadero. La administración Trump también ha ampliado los plazos para que docenas de centrales eléctricas de carbón cumplan con ciertas reglas de la Ley de Aire Limpio.

Además de reducir las protecciones medioambientales, la administración Trump ha emitido órdenes de emergencia para detener el cierre previsto de varias centrales de carbón. Los funcionarios dicen que las plantas producen energía constante durante las grandes tormentas o en otros momentos en que la necesidad es alta. Retirar el carbón reduciría la fiabilidad de la red, especialmente en un momento en que una avalancha de nuevos centros de datos está exigiendo más que nunca de la red, dicen. Las autoridades han desestimado la preocupación por los elevados costes que supone para los clientes mantener en funcionamiento las centrales de carbón, sus abundantes emisiones y su importante contribución al cambio climático.

Y a principios de este mes, la EPA revocó la conclusión de que el cambio climático es una amenaza para la salud pública, que ha sido durante mucho tiempo la base de la acción estadounidense para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. Recientemente, el presidente Donald Trump recibió a un grupo de mineros del carbón que le honraron como “Campeón indiscutible del carbón limpio y hermoso”.

Emisiones de planta de carbón en Kansas City, Missouri. Impacto ambiental en debate. (Charlie Riedel)

Los activistas afirman que favorecer el carbón no tiene mucho sentido en un momento en que las energías renovables son más limpias, baratas y fiables.

Gina McCarthy, que dirigió la EPA bajo el mandato del expresidente Barack Obama, dijo que la administración Trump será recordada por ayudar a la industria del carbón a expensas de la salud pública.