Estados Unidos y Venezuela han firmado un acuerdo para restablecer vínculos militares, que abarcan desde el entrenamiento hasta el intercambio de inteligencia, informó el miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante una visita a los líderes interinos de la nación sudamericana.

Hegseth señaló que, tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de las fuerzas militares estadounidenses en enero, el país “ha pasado de ser nuestra amenaza regional más agresiva a convertirse en un socio de seguridad colaborador”.

Asimismo, elogió la “estrecha cooperación” con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, la cual permitió a las autoridades “estabilizar Venezuela y librarla de narcoterroristas de una vez por todas”.

El Pentágono no ofreció de inmediato más detalles sobre esta nueva asociación.

Por su parte, Rodríguez destacó la oportunidad de fortalecer la cooperación militar. “Espero que esta cooperación técnico-militar... pueda elevarse al máximo nivel posible, de modo que... podamos hacer frente a amenazas comunes”, afirmó.

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La visita de Hegseth pone de relieve los esfuerzos de la administración del presidente Donald Trump por profundizar su influencia en el país sudamericano desde que las fuerzas estadounidenses depusieron a Maduro en enero.

Hegseth es el miembro más reciente del gabinete de Trump en viajar a Venezuela, tras las visitas realizadas este año por los secretarios de Interior y Energía, quienes se han centrado en gestiones para acceder a las reservas de petróleo y minerales críticos del país. En agosto, Trump declaró que Hegseth ayudó a negociar un acuerdo de gran alcance para que Estados Unidos asumiera el control de algunas reservas petroleras venezolanas.

El jefe de las operaciones militares estadounidenses en América Latina, el general Francis Donovan, del Comando Sur de Estados Unidos, también se ha reunido con las autoridades interinas en Venezuela al menos en dos ocasiones este año.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos han intensificado su atención en la región desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado; el presidente republicano ha prometido centrarse más en el hemisferio occidental y combatir a los cárteles de la droga en América Latina. Para intentar frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos y la lacra de las sobredosis mortales, las fuerzas estadounidenses han estado atacando —según afirma la administración Trump— embarcaciones que transportan drogas de contrabando en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental. Al menos 240 personas han muerto desde que, en septiembre de 2025, la administración comenzó a atacar a quienes denomina “narcoterroristas”; no obstante, los funcionarios estadounidenses han presentado pocas pruebas públicas que respalden la afirmación de que dichas embarcaciones transportaban drogas.

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La visita de Hegseth se produce en un momento de incertidumbre para los venezolanos sobre quién dirigirá la nación en los próximos meses y años. Rodríguez, aliada de Maduro, asumió el poder en Venezuela tras la captura de este. El mandato de Rodríguez —avalado por el tribunal— expiró en julio, pero ella continúa ejerciendo como jefa de Estado de Venezuela.

La líder opositora María Corina Machado regresó recientemente a Venezuela desde el exilio, tras siete intentos fallidos que, según activistas de la oposición, fueron frustrados por el gobierno.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que el regreso “seguro” de la política fue resultado de “conversaciones de reconciliación” respaldadas por su país; un proceso que, a su juicio, representa “la mejor oportunidad” que ha tenido Venezuela en tres décadas para lograr elecciones libres y justas, así como una democracia duradera.

La ausencia de una fecha para las próximas elecciones presidenciales ha generado sentimientos encontrados entre muchos venezolanos respecto a Trump. Si bien se sienten aliviados de que Maduro ya no sea presidente, muchos consideran que la decisión de la Casa Blanca de priorizar la reactivación de la industria petrolera venezolana —por encima de medidas a favor de la democracia— fue un enfoque equivocado para lograr cambios significativos en su país.

Según un informe publicado este mes, la administración Trump afirma haber devuelto al país más de $12,000 millones —casi el 99% de los ingresos obtenidos por la venta de petróleo venezolano—, conforme a los términos del acuerdo energético alcanzado con el gobierno de Rodríguez.

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