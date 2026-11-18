Se prevé que el islam supere al cristianismo como la religión más extendida del mundo para 2035, según las proyecciones detalladas publicadas este miércoles por el Pew Research Center.

Pew, que lleva 25 años publicando informes de referencia sobre demografía religiosa, señaló que tanto el islam como el cristianismo están creciendo, pero que el islam lo hace a un ritmo mucho más rápido. Según Pew, una de las razones principales es que los musulmanes suelen tener más hijos que otros grupos religiosos importantes.

“Son los bebés”, afirmó Conrad Hackett, demógrafo sénior del Pew Research Center, al explicar que la conversión y otras formas de cambiar de identidad religiosa son factores mucho menos determinantes que las tasas de fertilidad.

Según Pew, durante el periodo 2020-2025, la tasa de fecundidad de las mujeres musulmanas fue de 3.1 hijos por mujer, seguida de la de las mujeres cristianas, con 2.5. La tasa media de fecundidad del resto de las mujeres fue de 1.6, por debajo del nivel de 2.1 que se considera necesario para que cada generación se renueve.

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Según las últimas estimaciones de Pew, en 2020 había 2.27 mil millones de cristianos y 2.02 mil millones de musulmanes en todo el mundo. Las nuevas previsiones de Pew indican que en 2035 habrá 2.57 mil millones de musulmanes y 2.52 mil millones de cristianos. Para 2070, si se mantienen las tendencias recientes, habrá más de 3.6 mil millones de musulmanes y algo menos de 3 mil millones de cristianos en todo el mundo.

Las estimaciones forman parte de un proyecto más amplio de Pew que analiza cómo podría variar el tamaño de los principales grupos religiosos entre 2020 y 2070. Las proyecciones tienen en cuenta las diferencias recientes entre los perfiles de edad de los grupos religiosos, las tasas de fecundidad y las tendencias en cuanto al cambio de religión y la migración.

Entre los numerosos hallazgos destacados, Pew prevé que, en un plazo de 40 años, Estados Unidos dejará de tener una mayoría cristiana. Según Pew, los cristianos representan actualmente el 62% de la población, y su porcentaje descenderá por debajo del 50% en 2065.

Según Pew, se prevé que en la vecina Canadá la población cristiana caiga por debajo del 50% para 2030.

En ambos países, una de las principales razones de este descenso es el aumento paralelo del número de personas sin afiliación religiosa. Se prevé que, para 2070, estas personas representen el 41% de la población de Estados Unidos y superen en número a los cristianos en Canadá.

Se prevé que el número de musulmanes y cristianos crezca al mismo ritmo que la población

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Según Pew, se prevé que la población mundial aumente un 29% entre 2020 y 2070. De los grupos religiosos analizados, los musulmanes y los cristianos son los únicos que se espera que sigan ese ritmo, con un crecimiento del 30% en el caso de los cristianos y del 80% en el de los musulmanes.

Aunque el número absoluto de hindúes y judíos está aumentando, se prevé que su porcentaje respecto a la población mundial disminuya, según Pew. Se prevé que el número de budistas disminuya, tanto en términos absolutos como en porcentaje de la población mundial, en parte debido a las previsiones de descenso de la población total de China, Corea del Sur y Japón.

Según Pew, se prevé que, en las próximas décadas, la mayor parte del crecimiento demográfico mundial se produzca en África, especialmente al sur del desierto del Sáhara, donde la mayoría de la población es cristiana o musulmana. Pew prevé que la elevada tasa de fecundidad y el aumento de la esperanza de vida en la región impulsarán el crecimiento del número de fieles de ambas confesiones a nivel mundial.

Según Pew, para el año 2070, más de la mitad de los cristianos del mundo vivirán en el África subsahariana, y el Congo superará a Estados Unidos como el país con mayor número de cristianos, ya que su población se triplicará hasta alcanzar los 270 millones.

Se prevé que la población de otras regiones importantes crezca a un ritmo más moderado, o incluso que disminuya.

Por ejemplo, según Pew, la población de Europa se reducirá en un 17 % para 2070, y el número de cristianos en el continente descenderá en un tercio, pasando de 505 millones a 324 millones. Durante el mismo periodo, se prevé que el porcentaje de la población europea de religión musulmana aumente del 6 % al 13 %.

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En Estados Unidos, el centro de estudios Pew prevé que el número de cristianos disminuya de unos 217 millones en 2020 a unos 174 millones en 2070.

Varias confesiones protestantes tradicionales de Estados Unidos llevan muchos años enfrentándose a una disminución del número de fieles. Sin embargo, Jeffrey Brodd, profesor de estudios religiosos en la Universidad Estatal de California en Sacramento, sugirió que podría producirse un repunte tras las victorias en las elecciones al Congreso de este mes de varios demócratas activos en estas confesiones de tendencia moderada a liberal.

Las tasas de fertilidad son un factor determinante

Según las estimaciones de Pew, las mujeres musulmanas dieron a luz a más bebés que las mujeres de cualquier otra religión durante el periodo 2020-2025. Nacieron unos 252 millones de bebés de madres musulmanas, frente a los 208 millones de bebés de madres cristianas.

Los musulmanes son el único grupo religioso importante para el que se prevé un aumento del número de nacimientos en las próximas décadas. En cuanto al resto de grupos, se prevé que mantengan un número estable de nacimientos o que experimenten un descenso gradual.

Si las tendencias recientes se mantienen, según Pew, Pakistán contará con la mayor población musulmana en 2070, seguido de la India, Nigeria e Indonesia —que actualmente es el país con mayor número de musulmanes—.

Gina Zurlo, investigadora sénior de la Escuela de Teología de Harvard especializada en demografía religiosa, afirmó que las relaciones entre cristianos y musulmanes son «extremadamente importantes» a la luz de las tendencias actuales.

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«La teoría del “choque de civilizaciones” sigue teniendo un gran peso en algunas comunidades religiosas y existe una gran falta de comprensión de ambas religiones por parte de ambos bandos», afirmó por correo electrónico. «A muchos cristianos no les gusta la idea de que el islam se convierta en la religión más extendida del mundo, y eso está provocando aún más inquietud».

«Espero que la gente busque oportunidades para una mayor educación interreligiosa», añadió. «El contacto personal es importante: cuando las personas establecen relaciones personales más allá de las diferencias religiosas, eso “humaniza” al “otro” de formas enriquecedoras».

Alan Cooperman, director de investigación sobre religión del Pew Research Center, señaló que la mayor parte del crecimiento previsto de la población musulmana y cristiana se estaba produciendo en países donde estas comunidades ya son mayoría, y que las conversiones solo desempeñaban un papel secundario.

«No creo que se trate de una situación en la que el aumento del número de musulmanes se produzca a costa de los cristianos», añadió. «Lo que sí me preocupa es que se haga un mal uso de los titulares o de los artículos que recogen este hallazgo y lo presenten como una especie de enfrentamiento en el que los cristianos están perdiendo frente a los musulmanes».

El número de personas sin afiliación religiosa está aumentando en algunas zonas

En muchos países se ha observado un aumento constante del número de personas “sin religión”, es decir, ateas, agnósticas o sin afiliación religiosa.

Excluyendo a China, que cuenta con una elevada proporción de personas “sin religión” pero que se enfrenta a un fuerte descenso de su población total, el número de personas “sin religión” en el resto del mundo aumentará en más de 180 millones de aquí a 2070, según Pew.

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