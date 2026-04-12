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Estampida en una montaña de Haití deja al menos 25 muertos

Las personas gozaban de festividades tradicionales antes del evento

12 de abril de 2026 - 3:35 PM

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Las autoridades municipales en la ciudad de Cap-Haïtien declararon en un comunicado que la estampida del sábado en Milot “resultó en numerosos casos de asfixia, aplastamiento y pérdida de conciencia”. (Odelyn Joseph)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una estampida en una fortaleza en la cima de una montaña en el norte de Haití que es popular entre los turistas ha matado al menos a 25 personas y herido a decenas más, informaron autoridades, revisando una cifra anterior, más alta, de fallecidos.

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Las autoridades municipales en la ciudad de Cap-Haïtien declararon en un comunicado que la estampida del sábado en Milot “resultó en numerosos casos de asfixia, aplastamiento y pérdida de conciencia”. Las autoridades dijeron que docenas de personas que asistieron a festividades tradicionales en el sitio histórico fueron atendidas en hospitales, mientras que muchas otras fueron reportadas como desaparecidas.

“Según información preliminar ... una situación de grave hacinamiento, vinculada en particular a deficiencias en las medidas de gestión de multitudes, desencadenó una estampida”, indicaron las autoridades locales en el comunicado.

En un comunicado, la Policía Nacional dijo el domingo que había abierto una investigación para determinar la causa exacta del incidente. La investigación llevó a las autoridades a actualizar el número de muertos a 25. Ya se realizaban autopsias.

La policía dijo que 30 personas permanecían hospitalizadas. La agencia también pidió a la población que continúe cooperando con las autoridades y evite difundir rumores.

El gobierno dio sus condolencias a las familias de las víctimas del incidente en la Ciudadela Laferrière.

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