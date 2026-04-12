Peruanos elegirán entre 35 candidatos para su noveno presidente en 10 años

LIMA, Perú - Un exministro, un comediante y la heredera de una dinastía política figuran entre los 35 candidatos que aspiran a convertirse en el noveno presidente de Perú en apenas 10 años.

Las elecciones del domingo se celebran en un contexto de aumento de la delincuencia violenta y la corrupción, lo que alimenta el descontento generalizado entre los votantes, que en su mayoría consideran que los candidatos son deshonestos y no están preparados para la presidencia. Muchos de los candidatos han respondido a la preocupación por la delincuencia con propuestas de amplio alcance, como la construcción de megaprisiones, la restricción de la alimentación de los presos y el restablecimiento de la pena de muerte para los delitos graves.

“Ya no puedes confiar en nadie, nada va a cambiar”, afirma Juan Gómez, trabajador de la construcción de 53 años, mientras carga dos pesadas bolsas con patatas y arroz para alimentar a sus cinco hijos. “(Los delincuentes) vienen en moto, te ponen una pistola en la cabeza... miras a tu alrededor y no hay ningún policía.

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“¿Qué vas a hacer? Deja que te roben”.

Esto es lo que hay que saber sobre la última contienda presidencial.

1 / 15 | De Chicago a Chiclayo: la trayectoria de León XIV antes de convertirse en papa. Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP). - - 1 / 15 De Chicago a Chiclayo: la trayectoria de León XIV antes de convertirse en papa Robert Francisc Prevost, de 69 años, que tomó el nombre de León XIV, nació en Chicago en septiembre de 1955 (Imagen por The Midwest Augustinian Province of Our Mother of Good Counsel vía AFP). - Compartir

¿Quién vota?

El voto es obligatorio para los peruanos de 18 a 70 años. Más de 27 millones de personas están inscritas y, de ellas, se espera que alrededor de 1.2 millones voten desde el extranjero, principalmente en Estados Unidos y Argentina.

Un candidato necesita más del 50% de los votos para ganar. Sin embargo, la segunda vuelta en junio está prácticamente asegurada, dada la profunda división del electorado y el número de candidatos, el mayor de la historia del país andino.

¿Cuáles son los problemas?

Una de las principales preocupaciones es el aumento de la delincuencia, que ha provocado frecuentes protestas. Los homicidios se han duplicado y los casos de extorsión se han quintuplicado esta década, según datos oficiales.

“Subes al autobús y tienes que sentarte lejos del conductor; no sabes si llegarás vivo a casa”, dijo el jubilado Raúl Zevallos, de 63 años. “Los delincuentes pasan en moto, disparan, matan al conductor y tú también puedes morir”.

Más de 200 conductores de transporte público fueron asesinados en Perú en 2025. Ese mismo año, una encuesta nacional realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática del Estado reveló que el 84% de los encuestados en zonas urbanas temía ser víctima de un delito en los 12 meses siguientes.

¿Quiénes son los candidatos?

Treinta y cinco nombres figuran en la papeleta, entre ellos Keiko Fujimori, ex congresista conservadora e hija del fallecido presidente Alberto Fujimori. Es su cuarto intento de llegar a la presidencia.

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Keiko Fujimori ha prometido mano dura contra la delincuencia, pero también ha defendido leyes que, según los expertos, dificultan la persecución de los delincuentes. Las leyes, que su partido apoyó en los últimos años, eliminaron la detención preliminar en ciertos casos y elevaron el umbral para incautar los bienes de los delincuentes.

Si es elegida, ha dicho que los jueces que presidan causas penales serán anónimos y que los presos tendrán que trabajar para ganarse la comida.

También se presenta Rafael López Aliaga, ex alcalde conservador de Lima, la capital de Perú. Ha propuesto construir prisiones en la región amazónica del país, permitir a los jueces ocultar su identidad y expulsar a los extranjeros que viven ilegalmente en Perú.

Mientras tanto, el cómico reconvertido en político Carlos Álvarez ha intentado recabar apoyos prometiendo convocar a los líderes de El Salvador, Dinamarca y Singapur para aprovechar su experiencia en seguridad.

Nuevo Senado

Los peruanos también eligen un Congreso bicameral por primera vez en más de 30 años, tras las recientes reformas del poder legislativo que concentrarán gran parte del poder en la nueva cámara alta. El presidente no podrá disolver el nuevo Senado, aunque la cámara sí podrá destituir a un presidente.

Con la nueva estructura bicameral, la destitución del presidente será más fácil, ya que el Senado sólo necesitará que 40 de los 60 senadores la aprueben. Anteriormente, 87 de los 130 legisladores de la cámara unicameral tenían que votar a favor de la destitución, y con frecuencia ejercían ese poder, contribuyendo a la puerta giratoria de presidentes del país en la última década.

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El sistema bicameral regresa a pesar de que el 80% de los votantes lo rechazaron en un referéndum en 2018. Los legisladores modificaron la Constitución en 2024 para hacerlo posible.

Alejandro Boyco, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, dijo que el Senado nombrará y sancionará a funcionarios de alto rango, incluidos el Defensor del Pueblo, los miembros del Tribunal Constitucional y algunos directores del Banco Central. Los senadores también revisarán y modificarán los proyectos de ley de la cámara baja.

“Han concentrado demasiado poder en una cámara de 60 personas”, dijo Boyco. “No van a ser inmunes a la corrupción”.

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García Cano informó desde Caracas, Venezuela.

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